«Открытие Авто»: доля китайских автомобилей в Сибири выросла за год в 3 раза

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») проанализировали результаты продаж января 2023 года на рынке новых автомобилей в СФО. По официальной оценке Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первый месяц года в СФО было реализовано 1 766 легковых и LCV-машин. Между тем машин, завозимых по параллельному импорту, а также тех брендов, которые не подают информацию в АЕБ в ежемесячном режиме, насчитывается уже более 20 марок. С учетом дилерских оценок по продажам данных марок, объемы общих продаж в регионе составили 2,4 тысячи автомобилей.

Объемы рынку продолжают делать преимущественно российские (48%) и китайские (42%) бренды, составившие в совокупности 90% январских продаж. Помимо восстановления производства на российских заводах и появления новых отечественных и китайских марок, рынок в январе серьезно поддержала возобновленная госпрограмма льготного автокредитования.

Январское падение авторынка Сибири составило порядка 61% по сравнению с январем прошлого года. Сопоставимое снижение показал и общероссийский авторынок (-63%). Пьедестал самых продаваемых марок в Сибири снова удержала за собой, как и годом ранее, российская Lada — 799 проданных автомобилей (-31% по сравнению с продажами пошлого января). Рыночная доля бренда по итогам первого месяца 2023 года выросла до 33% по сравнению с 19% годом ранее. Основу продаж тольяттинского автозавода продолжают составлять бюджетные модели Lada Granta.

Лучшей по продажам иномаркой в январе стал китайский Chery. Он занял второе место в СФО по количеству проданных автомобилей (361 штука, +27% по сравнению с январем 2022 года). По оценкам дилеров, три вместе взятых родственных бренда автоконцерна — Chery, Exeed и Omoda — реализовали в январе более 500 машин.

Третье место среди наиболее продаваемых автомобилей Сибири досталось в январе также «китайцу»: 210 автомобилей Haval нашли своих владельцев. Модели Jolion, а также квартет кроссоверов F7, F7X, Dargo и H9 уже не первый месяц входят в топ-25 самых продаваемых машин в России.

UAZ, которому удалось продать в январе 208 автомобилей (+7% в продажах), занял четвертое место, а замкнул пятерку еще один бренд из Поднебесной, Geely, реализовавший в январе 176 автомобилей (+2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).

В лидерах не оказалось ни одного «корейца» или «японца», как это было годом ранее. Продажи KIA сократились в 10 раз — c 713 до 73 автомашин, а Hyundai и вовсе рухнули c 744 до 10 штук. Самые «драматичные» падения с вылетом даже из десятки наиболее продаваемых брендов в январе 2023 года случились также у таких прошлогодних январских лидеров, как Hyundai, Renault и Toyota.

В целом январская доля рынка автопроизводителей из КНР в Сибири за год увеличилась более чем в три раза — с 12% до 41%. Примечательно, что в январе 2022 года только Chery и Haval смогли войти в Топ-10 самых продаваемых марок в регионе, тогда как в январе этого года в десятке лучше оказалось уже 6 китайцев — Chery, Haval и Geely, Omoda, Exceed и Changan.

На 2023 год планы китайских автоконцернов более чем амбициозны. Грандиознее других они у группы Chery. Совместно с Exeed и Omoda они рассчитывают продать в России в 2023 году до 200 тысяч автомобилей. Как минимум удвоить результат прошедшего года хотели бы в Geely. Естественно, будет наращивать обороты и Haval: помимо пикапов Great Wall, будут поставки бренда Tank (с претензией на премиум). С большой долей вероятности до России официально, а не только по каналам параллельного импорта, могут добраться новинки марок Hongqi, HiPhi, BAIC.

Марина Дембицкая,

руководитель «Открытие Авто»: