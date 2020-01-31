Открытие Private Banking признан самым динамично развивающимся Private банком в России

Премия вручается в 9 номинациях по результатам ежегодного исследования тенденций развития российского Private Banking, которое проводит Frank RG.

В ходе исследования были проанализированы 12 программ обслуживания частного капитала 11 российских банков. Были проведены экспертные интервью с private-банкирами, онлайн-анкетирование состоятельных клиентов, бенчмарк-исследование и сбор/анализ тарифов на продукты и услуги Открытие «Private Banking».

Открытие Private Banking признан самым динамичным банком в сегменте, показав лучший на рынке прирост в совокупности по ключевым показателям капитала под управлением, комиссионного дохода, проникновения инвестиций и среднего чека на клиента. В 2019 году банк увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) на почти 30%, так же выросла и Целевая клиентская база Private Banking. Клиентами «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты: по этому показателю кредитная организация занимает первое место на российском финансовом рынке.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.