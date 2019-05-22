Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 14°C
39

«Открытие» Private Banking возглавила Виктория Денисова

Виктория Денисова назначена руководителем «Открытие» Private Banking и будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов в банке «Открытие».

Анна Хаустова, исполнявшая обязанности руководителя «Открытие» Private Banking, станет заместителем Викторией Денисовой.

Офис «На Малахова», г. Барнаул, ул. Малахова, 79.
Офис «На Малахова», г. Барнаул, ул. Малахова, 79.
Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

Бизнес-направление «Открытие» Private Banking оказывает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основными задачами Виктории Денисовой на новом посту станут расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, разработка и реализация инвестиционной стратегии для клиентов «Открытие» Private Banking, трансформация продуктовой линейки. В новой должности Виктория Денисова будет подчиняться Виктору Николаеву — члену правления, руководителю корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Виктория Денисова имеет успешный опыт работы в команде «Открытие». С ноября 2013 года она занимала пост генерального директора УК «Открытие». За это время количество клиентов увеличилось в 12 раз — с 4,9 тыс. до 57,1 тыс. человек. Активы физических лиц за пять лет выросли в 22 раза — с 1,6 млрд рублей до 34,8 млрд рублей. Активы юридических лиц стали больше в 4 раза — с 31,7 млрд до 122,8 млрд рублей.

До прихода в группу «Открытие» Виктория Денисова на протяжении четырех лет возглавляла розничный бизнес инвестиционной группы «Атон», ранее управляла сетью московских отделений «Ситибанка».

Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «Стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

«Уверен, что целеустремленность, профессионализм и успешный опыт работы в сфере инвестиций помогут Виктории Денисовой укрепить лидерские позиции „Открытие“ Private Banking в этом сегменте банковского рынка и вывести обслуживание клиентов на еще более высокий качественный уровень», — отметил Виктор Николаев.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость