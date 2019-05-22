«Открытие» Private Banking возглавила Виктория Денисова

Виктория Денисова назначена руководителем «Открытие» Private Banking и будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов в банке «Открытие».

Бизнес-направление «Открытие» Private Banking оказывает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основными задачами Виктории Денисовой на новом посту станут расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, разработка и реализация инвестиционной стратегии для клиентов «Открытие» Private Banking, трансформация продуктовой линейки. В новой должности Виктория Денисова будет подчиняться Виктору Николаеву — члену правления, руководителю корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие».

Виктория Денисова имеет успешный опыт работы в команде «Открытие». С ноября 2013 года она занимала пост генерального директора УК «Открытие». За это время количество клиентов увеличилось в 12 раз — с 4,9 тыс. до 57,1 тыс. человек. Активы физических лиц за пять лет выросли в 22 раза — с 1,6 млрд рублей до 34,8 млрд рублей. Активы юридических лиц стали больше в 4 раза — с 31,7 млрд до 122,8 млрд рублей.

До прихода в группу «Открытие» Виктория Денисова на протяжении четырех лет возглавляла розничный бизнес инвестиционной группы «Атон», ранее управляла сетью московских отделений «Ситибанка».

Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «Стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

«Уверен, что целеустремленность, профессионализм и успешный опыт работы в сфере инвестиций помогут Виктории Денисовой укрепить лидерские позиции „Открытие“ Private Banking в этом сегменте банковского рынка и вывести обслуживание клиентов на еще более высокий качественный уровень», — отметил Виктор Николаев.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.