Открытый диалог. Общественники и чиновники провели обследование зеленых насаждений аллеи в поселке Южном

Комиссионное обследование зеленых насаждений провели в Барнауле на территории общественной зоны, где в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводится благоустройство.

Речь идет об аллее на участке от улицы Герцена, 6 до Куйбышева и улицы Куйбышева до улицы Белинского. Участниками обследования стали инициативная группа жителей поселка Южного, представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, специалисты подрядной организации, разработчики проекта и руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Грибков.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов благоустройства зеленой зоны в части сноса и обрезки аварийных деревьев, не попадающих в границы дорожек, а также озеленения территории.

Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула. Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула. Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула. Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Отметим, что в рамках проекта благоустройства этой общественной территории определено 36 аварийных деревьев, которые необходимо снести.

Однако граждане обратились с просьбой дополнительно убрать деревья, относящиеся, по их мнению, к авариным и старым.

В результате совместного обследования с учетом экспертной оценки и внесенных предложений от жителей микрорайона дополнительно планируется снести еще не более 30 аварийных деревьев.

Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула.

В скором времени будет подготовлено разрешение на проведение этих работ.

Напомним, благоустройство общественной территории в поселке Южном проводится по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Зеленые насаждения в поселке Южном. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Стоимость всех работ составит 99 млн рублей. Благодаря участию в нацпроекте здесь появятся две детские площадки, девять игровых комплексов, три спорткомплекса, зона для проведения культурных мероприятий.

Также здесь будут построены новые пешеходные и велодорожки, установят малые архитектурные формы, лавочки. К имеющимся деревьям и кустарникам высадят более полутысячи саженцев. Подрядчик обустроит газоны и клумбы с многолетниками, декоративные композиции из камней, кустарников, цветов. В вечернее время аллея будет освещена. Также здесь установят камеры видеонаблюдения.