С 1907 года мы стоим на защите прав и интересов работников строительной отрасли. Наш профсоюз - это не только огромное сообщество из 200 тысяч строителей по всей России, но и вековая история борьбы, солидарности и достижений.

Отмечаем 70 лет прогресса и единства с Профсоюзом строителей Алтайского края. Источник: Замороко А. А.