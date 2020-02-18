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Экономика

Отмену наказания за невыплату зарплаты раскритиковал глава всех профсоюзов

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА «Новости», что он категорически против отмены наказания за невыплату зарплаты.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Ранее источники РБК сообщили, что рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.

В том числе эксперты выступили за отмену статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты».

«Невыплата зарплаты, если посмотреть с другой стороны, это кража. За кражу есть уголовная ответственность? Почему не должно быть уголовной ответственности за невыплату зарплаты? Уголовную ответственность надо оставлять, чтобы это было предостережением», — сказал Шмаков.

Он также подчеркнул, что если такой законопроект поступит на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ФНПР выскажется против.

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