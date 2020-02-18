Отмену наказания за невыплату зарплаты раскритиковал глава всех профсоюзов

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА «Новости» , что он категорически против отмены наказания за невыплату зарплаты.

Ранее источники РБК сообщили, что рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях.

В том числе эксперты выступили за отмену статьи Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты».

«Невыплата зарплаты, если посмотреть с другой стороны, это кража. За кражу есть уголовная ответственность? Почему не должно быть уголовной ответственности за невыплату зарплаты? Уголовную ответственность надо оставлять, чтобы это было предостережением», — сказал Шмаков.

Он также подчеркнул, что если такой законопроект поступит на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ФНПР выскажется против.