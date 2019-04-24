«Отправил онлайн-заявку, а через 2 часа уже получил деньги»: как работает сервис займов под залог

У меня сложилась непредвиденная ситуация и мне срочно понадобилось двести тысяч — сумма немаленькая, друзья и родственники не смогли помочь. На кредит я не рассчитывал, потому что деньги нужны срочно, а подтвердить доходы я не могу, да и кредитная история далеко не идеальная. Об автозаймах я слышал и раньше, но были сомнения в безопасности этого способа получения денег. Когда ты берешь деньги взаймы под залог своего имущества, то очень важно доверять компании, понимать, что всё честно, прозрачно и по закону.

Я выбрал «Ваш инвестор», потому что это официальная структура, с широкой филиальной сетью, достаточно давно работающая на рынке. Мне также важно было, чтобы автомобиль остался у меня, потому что я много передвигаюсь по городу. Отправил онлайн-заявку на сайте компании, через 5 минут мне перезвонили, а через 2 часа я уже получил деньги — на такую скорость я даже не рассчитывал. Плюс в том, что можно со специалистом встретиться в удобном месте для оценки автомобиля. Ну, а чтобы оформить все документы менеджеру потребовалось около 30 минут.

Платежи я вносил через мобильное приложение — это очень удобно, не надо никуда кататься, тратить время. И в приложении я могу отслеживать все свои платежи, смотреть информацию по своему договору, общаться с менеджером, когда возникают вопросы. Если мне еще потребуются срочно деньги, то заявку я смогу отправить через это же приложение и процесс одобрения еще больше ускорится.

У нас считается, что если ты берешь займы, то об этом стыдно говорить. Но теперь я понимаю, что мой автомобиль со мной, долг я уже погасил, и всё прошло настолько гладко, что кардинально поменяло мое мнение о займах. Я однозначно могу рекомендовать компанию «Ваш инвестор» свои знакомым.