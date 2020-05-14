Отсрочки, кредиты под 0% и льготные займы: какую помощь могут получить алтайские бизнесмены

Представители бизнес-сообщества в Алтайском крае на фоне пандемии коронавируса и вынужденных ограничений обращаются за государственной поддержкой, сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Различные формы поддержки предпринимателей предусмотрены как на федеральном уровне, так и на уровне региона.

В числе наиболее востребованных у субъектов малого и среднего бизнеса мер поддержки сегодня являются продление сроков уплаты налогов, запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны налоговой службы и органов контрольно-надзорной деятельности, а также снижение тарифов по страховым взносам, беспроцентные кредиты на выплату зарплат, отсрочки по кредитам и арендной плате.

Кроме того, в ходе выступления 11 мая президент России Владимир Путин обозначил дополнительные федеральные меры поддержки бизнеса, включая специальные кредитные программы для сохранения занятости, списание фискальных платежей для предприятий пострадавших отраслей за второй квартал 2020 года, а также налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов индивидуальных предпринимателей пострадавших сфер экономики.

Гостиница. Анна Зайкова

На территории Алтайского края сегодня порядка 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, начиная с марта этого года, могут воспользоваться трехмесячной отсрочкой на уплату страховых обязательных взносов.

Более 350 предприятий и предпринимателей направили заявки на получение беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы работникам в общем объеме на 660 млн рублей. 107 таких кредитов, как подчеркивают в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, уже выдано и около 200 — одобрены.

Также, начиная с 1 мая, бизнесмены и руководители компаний и предприятий начали направлять заявки в налоговую службу для получения субсидий на заработную плату в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на одного работника.

По состоянию на 12 мая в налоговый орган уже поступило более 2500 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса края на данную безвозмездную помощь.

Работа в online-режиме. Алтайский Фонд поддержки МСП

Ежедневно на телефон горячей линии (8−800−222−8322) для предпринимателей поступает свыше 80 звонков и обращений по вопросам получения поддержки и профессиональной помощи специалистов краевого центра «Мой бизнес».

Кроме того, представители малого бизнеса обращаются за льготными заемными средствами, а также для пересмотра условий погашения ранее полученных займов в Алтайский фонд микрозаймов. По данным фонда, уже пересмотрено порядка 100 договоров.

Например, компания «Спектр-Сервис» из Белокурихи, занимающаяся междугородними пассажироперевозками, получила заем в размере 1 млн рублей под 3% годовых на 18 месяцев и с отсрочкой платежей в течение полугода.

Междугородный автобус у барнаульского автовокзала fotobus.ru

Директор компании Ирина Лебедева , говоря о данной мере поддержки , подчеркивает:

В условиях, когда мы вынуждены были приостановить нормальную работу, этот заем пришелся очень кстати. Мы взяли средства на пополнение оборотных средств и покупку ГСМ. Оформление займа прошло быстро и качественно — этот стиль работы особенно порадовал. Обращались в фонд микрозаймов в первый раз, но, вероятно, не в последний. Такие условия нам подходят.

Также алтайский фонд МСП обеспечил финансовыми поручительствами 27 компаний и предпринимателей региона на сумму более 157 млн рублей. Организации с государственной поддержкой смогли привлечь банковские кредиты на сумму 494 млн рублей.

Помимо этого предприниматели обращаются в центр «Мой бизнес» за услугами по сертификации продукции, патентованию, созданию сайтов, продвижению компаний и их услуг на международных торговых площадках.

Алтайский Фонд поддержки МСП

Допсредства на сумму более 500 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в этом году будут направлены на прямые субсидии субъектам предпринимательства для покупки нового оборудования, а также докапитализацию Алтайского фонда микрозаймов.

Напомним и то, что с 1 июля в нашем регионе начнет действовать режим «Налог на профессиональный доход», который призван создать благоприятные условия для самозанятых граждан за счет низких налоговых ставок и оптимального режима взаимодействия с уполномоченными органами.

На сайте управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры создан специальный раздел, где собрана вся важная информация о мерах поддержки предпринимательства в текущий период.

Также на сайте Правительства Российской Федерации создан специальный навигатор «Узнайте, какие меры подходят Вам».