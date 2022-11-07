«Такой смельчак всех заинтересовал»
— Иногда приходится слышать о том, что общественные объединения бесполезны, они не имеют полномочий и ничего не решают. Что вы могли бы таким людям ответить?
— С моей точки зрения, общественные объединения в разные моменты истории играют такие же разные роли. В 1997 году, когда был создан наш союз, происходило самое существенное падение экономики в России. В 1997—1998 годах объем промышленного производства в Алтайском крае составляло 30% по сравнению с началом 1990-х.
В такой сложный период в регионе работала неформальная организация — это был совет директоров промышленных предприятий Барнаула. Однако документально он не был оформлен, не имел ни устава, ни положения.
Поэтому в июне 1997 года было решено создать некоммерческую организацию, которая могла бы официально работать на всех уровнях власти.
В те годы проблемы накатывались, как снежный ком. Оборотных средств у предприятий не было, процветал бартер, и копились огромные долги по заработной плате. На многих руководителей были заведены уголовные дела из-за просрочек по налогам.
В целом, не хватало понимания, как развивать промышленность в сложившейся ситуации.
— Союз имел влияние в те годы?
— 15 сентября 1997 года союз официально зарегистрировали, и он начал работу. Чтобы понимать, куда двигаться дальше, первым делом разработали программу развития. Определились с приоритетными отраслями и предприятиями.
Второй важный вопрос, который надо было решать, — реструктуризация задолженности по налогам. Это был необходимый шаг для защиты предприятий и их руководителей. Союз вышел с инициативой, и она была поддержана.
Спустя год, в 1998-ом, Союз промышленников Алтая прогремел на всю Россию, написав письмо в администрацию президента Ельцина с требованием его добровольной отставки. Обосновывалось это полным отсутствием внятной промышленной политики в стране.
Письмо отвезли лично, и оно получило большую огласку. На одном из совещаний в Москве к главе Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадию Вольскому подошли журналисты и спросили, что он думает о добровольной отставке Ельцина, которую требуют алтайские промышленники. Он помолчал и сказал: «Что-то не слышал, что в Алтайском крае есть промышленность».
Еще один интересный факт произошел в том же 1998 году. В Белокурихе в рамках ассоциации «Сибирского соглашения» наши директора подняли вопрос о задолженности перед оборонными предприятиями. Приехавшие на совещание чиновники из федеральных министерств ничего толком ответить не смогли.
Потом в зал зашел человек невысокого роста, сел за стол и пообещал, что через полгода проблема будет решена. Такой смельчак всех заинтересовал. Это был начальник контрольно-ревизионного управления администрации президента Владимир Владимирович Путин. Свое обещание он выполнил.
«Через три дня проблема была решена»
— Можете привести пару примеров из новой истории, когда вы заявили о какой-то проблеме, вас услышали, и ситуация поменялась?
— Я уже говорил, что любой союз играет существенную роль именно в сложные переломные моменты.
Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса парализовала работу, в первые же дни было направлено письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой разрешить промпредприятиям работать. Через три дня проблема была решена.
В тот же момент мы начали обсуждать дополнительные меры поддержки экономики и предложили властям субсидировать часть затрат на приобретение основных средств — станков и оборудования для промышленных предприятий. Уже в конце мая соответствующее постановление было подписано.
Весной 2022 года, когда началась специальная военная операции, резко возросли ставки по кредитам. Мы быстро провели правление Союза промышленников Алтайского края, сформулировали обращение о необходимости субсидирования части банковской ставки на оборотные средства.
Через некоторое время на эти цели было выделено 200 млн рублей. Многие предприятия этой формой поддержки пользуются до сих пор.
— Ситуация на Украине — тоже серьезный вызов?
— С началом специальной военной операции вскрылись многие проблемы. Союз промышленников один из первых начал оказывать помощь тем, кто отправлялся на линию военных действий.
Закупка амуниции и технических средств для военослужащих проводится с мая 2022 года совместно с Фондом Владимира Шаманова и продолжается до сих пор. С момента подачи заявки до получения необходимого комплекта у нас проходит не больше недели.
«Нам не хватает около 3,5 тыс. работников»
— Какие острые темы стоят на повестке дня?
— Прежде всего актуальны вопросы промышленного развития — как увеличивать инвестиционную активность, наращивать производительность труда и другие.
На втором месте — кадры. Показательный факт: с 1990 по 1997 годы, количество работающих на промышленных предприятия края уменьшилось с 350 до 200 тыс. Сейчас в промышленности и энергетике края работают 120 тыс. человек.
На сегодня по определенным направлениям профессий дефицит присутствует. В общей сложности нам не хватает около 3,5 тыс. работников. Например, мало на рынке труда квалифицированных наладчиков и операторов высокоточного оборудования.
К сожалению, престижность промышленных профессий постепенно теряется. Связано это с тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой на некоторых предприятиях. Мы обсуждаем этот вопрос, пытаемся его решать, но постоянно возникающие проблемы сдерживают работодателей.
Я знаю примеры, когда директора заводов не поднимают зарплату своим работникам, откладывая, как говорится, на черный день. Чтобы в случае чего была возможность поддержать коллектив.
— Как сейчас взаимодействуют между собой члены Союза? Насколько развита кооперация?
— Кооперация есть и всегда будет. Нет ни одного коллектива в Союзе, который бы не пользовался услугами остальных. Когда нужны высокоточная маталлообработка, обращаются за помощью в «мехпресса», резка металла — это к заводу «Тонар».
Сейчас очень востребовано направление по изготовлению запчастей для сельхозтехники. Технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске заточен под это направление. В этой области огромный спрос.
«Нам такие люди нужны»
— По рабочим кадрам вы рассказали, а что с управленческими? Понятно, что есть заслуженные промышленники еще из советских времен, а кто приходит им на смену? Смена вообще есть?
— Конечно. Эти предприятия и директора на слуху, и в Союзе их достаточно много. Можно назвать «СиСорт», «ЗИАС Машинери» и другие. В общей сложности таких компаний около 30−40.
Надо отметить, что все они представляют собой современные предприятия, оснащенные новым оборудованием, с новыми подходами к производству. Они имеют другой организационно-управленческий аппарат. Почти все эти директора — выпускники управленческих программ «Сколково».
— Они и по-иному мыслят?
— Безусловно, это пул современных, можно сказать, новых руководителей, которые учатся у «патриархов», но и сами являются примером во многом.
— Какую цель перед Союзом на ближайшие пять лет вы ставите?
— Для нас важно постепенно увеличивать количество участников объединения. В 2017 году их было около 80, сейчас — 140. Я считаю, что этот показатель должен расти и дальше. Достойные кандидаты в алтайской промышленности есть.
Еще одно важное направление — это разработка новых форм поддержки промышленных предприятий, к примеру, вычет с налога на прибыль для предприятий, которые участвуют в инвестиционной деятельности. Инициатива активно обсуждается на площадке Общественной палаты. Рассчитываем, что со временем она будет принята.
Союз продолжит активно участвовать в социальной жизни региона и работать на его развитие. Благотворительность и спонсорская помощь — то, что всегда было и будет.
У нас есть специальная медаль Демидова за особый вклад в науку и благотворительность. Созвучен нам в этом плане известный девиз династии промышленников: «Не словами, а делами».
Специальный вопрос
— Нельзя не спросить о диалоге с властью. Прежний губернатор Александр Карлин посещал заседания общественных объединений, правда им самим обычно доставалась изрядная порция критики. Сейчас насколько вам важно прямое взаимодействие с первым лицом региона?
— Эффективное взаимодействие есть — через профильного заместителя губернатора Александра Климина и министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.
К Виктору Томенко мы ходили один раз на личный прием. Все текущие вопросы спокойно решаются по вертикали власти. 18 ноября, в честь 25-летия Союза, обязательно пригласим губернатора к нам на торжественное награждение.
Досье
Виктор Алексеевич Мещеряков родился 26 сентября в 1953 году в селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района. В 1975 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «инженер-системотехник».
Трудовую деятельность начал в 1975 году на Алтайском моторном заводе в должности инженера-конструктора.
В 1976 году вернулся в село Усть-Пристань, где работал главным инженером производственного объединения «Сельхозэнерго», заместителем председателя Усть-Пристанского райисполкома и начальником Усть-Пристанского сетевого района РЭУ «Барнаулэнерго».
В 1996 году переехал в Барнаул. Работал на руководящих должностях различных энергетических предприятий. С января 2003 года был исполнительным директором по транспорту электрической энергии, а с января 2007 года техническим директором «Алтайэнерго».
18 июня 2007 года распоряжением губернатора Алтайского края был назначен начальником управления Алтайского края по промышленности и энергетике. С июля 2016 года по сентябрь 2018 года — заместитель председателя правительства Алтайского края.
А затем перешел в Союз промышленников Алтайского края, где и поныне занимает должность исполнительного директора.