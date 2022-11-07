В сентябре нынешнего года Союз промышленников Алтайского края отметил 25-летие. Дата действительно серьезная. За прошедшее время какие только вопросы объединению ни приходилось решать: от рассрочек по долгам до отставки президента. О прошлом и будущем Союза промышленников, «СК» пообщался с его исполнительным директором Виктором Мещеряковым.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк.

«Такой смельчак всех заинтересовал»

— Иногда приходится слышать о том , что общественные объединения бесполезны , они не имеют полномочий и ничего не решают. Что вы могли бы таким людям ответить?

— С моей точки зрения, общественные объединения в разные моменты истории играют такие же разные роли. В 1997 году, когда был создан наш союз, происходило самое существенное падение экономики в России. В 1997—1998 годах объем промышленного производства в Алтайском крае составляло 30% по сравнению с началом 1990-х.

В такой сложный период в регионе работала неформальная организация — это был совет директоров промышленных предприятий Барнаула. Однако документально он не был оформлен, не имел ни устава, ни положения.

Поэтому в июне 1997 года было решено создать некоммерческую организацию, которая могла бы официально работать на всех уровнях власти.

Виктор Мещеряков , исполнительный директор СПА. Дмитрий Лямзин.

В те годы проблемы накатывались, как снежный ком. Оборотных средств у предприятий не было, процветал бартер, и копились огромные долги по заработной плате. На многих руководителей были заведены уголовные дела из-за просрочек по налогам.

В целом, не хватало понимания, как развивать промышленность в сложившейся ситуации.

— Союз имел влияние в те годы?

— 15 сентября 1997 года союз официально зарегистрировали, и он начал работу. Чтобы понимать, куда двигаться дальше, первым делом разработали программу развития. Определились с приоритетными отраслями и предприятиями.

Промышленный гигант. АО «Алтай-Кокс»

Второй важный вопрос, который надо было решать, — реструктуризация задолженности по налогам. Это был необходимый шаг для защиты предприятий и их руководителей. Союз вышел с инициативой, и она была поддержана.

Спустя год, в 1998-ом, Союз промышленников Алтая прогремел на всю Россию, написав письмо в администрацию президента Ельцина с требованием его добровольной отставки. Обосновывалось это полным отсутствием внятной промышленной политики в стране.

Письмо отвезли лично, и оно получило большую огласку. На одном из совещаний в Москве к главе Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадию Вольскому подошли журналисты и спросили, что он думает о добровольной отставке Ельцина, которую требуют алтайские промышленники. Он помолчал и сказал: «Что-то не слышал, что в Алтайском крае есть промышленность».

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

Еще один интересный факт произошел в том же 1998 году. В Белокурихе в рамках ассоциации «Сибирского соглашения» наши директора подняли вопрос о задолженности перед оборонными предприятиями. Приехавшие на совещание чиновники из федеральных министерств ничего толком ответить не смогли.

Потом в зал зашел человек невысокого роста, сел за стол и пообещал, что через полгода проблема будет решена. Такой смельчак всех заинтересовал. Это был начальник контрольно-ревизионного управления администрации президента Владимир Владимирович Путин. Свое обещание он выполнил.

«Через три дня проблема была решена»

— Можете привести пару примеров из новой истории , когда вы заявили о какой-то проблеме , вас услышали , и ситуация поменялась?

— Я уже говорил, что любой союз играет существенную роль именно в сложные переломные моменты.

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса парализовала работу, в первые же дни было направлено письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой разрешить промпредприятиям работать. Через три дня проблема была решена.

В тот же момент мы начали обсуждать дополнительные меры поддержки экономики и предложили властям субсидировать часть затрат на приобретение основных средств — станков и оборудования для промышленных предприятий. Уже в конце мая соответствующее постановление было подписано.

Весной 2022 года, когда началась специальная военная операции, резко возросли ставки по кредитам. Мы быстро провели правление Союза промышленников Алтайского края, сформулировали обращение о необходимости субсидирования части банковской ставки на оборотные средства.

Промышленная безопасность. АО «Сибирь-Полиметаллы»

Через некоторое время на эти цели было выделено 200 млн рублей. Многие предприятия этой формой поддержки пользуются до сих пор.

— Ситуация на Украине — тоже серьезный вызов?

— С началом специальной военной операции вскрылись многие проблемы. Союз промышленников один из первых начал оказывать помощь тем, кто отправлялся на линию военных действий.

Закупка амуниции и технических средств для военослужащих проводится с мая 2022 года совместно с Фондом Владимира Шаманова и продолжается до сих пор. С момента подачи заявки до получения необходимого комплекта у нас проходит не больше недели.

«Нам не хватает около 3,5 тыс. работников»

— Какие острые темы стоят на повестке дня?

— Прежде всего актуальны вопросы промышленного развития — как увеличивать инвестиционную активность, наращивать производительность труда и другие.

В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Фото: Антон Федотов

На втором месте — кадры. Показательный факт: с 1990 по 1997 годы, количество работающих на промышленных предприятия края уменьшилось с 350 до 200 тыс. Сейчас в промышленности и энергетике края работают 120 тыс. человек.

На сегодня по определенным направлениям профессий дефицит присутствует. В общей сложности нам не хватает около 3,5 тыс. работников. Например, мало на рынке труда квалифицированных наладчиков и операторов высокоточного оборудования.

К сожалению, престижность промышленных профессий постепенно теряется. Связано это с тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой на некоторых предприятиях. Мы обсуждаем этот вопрос, пытаемся его решать, но постоянно возникающие проблемы сдерживают работодателей.

Промышленность , завод. CC0

Я знаю примеры, когда директора заводов не поднимают зарплату своим работникам, откладывая, как говорится, на черный день. Чтобы в случае чего была возможность поддержать коллектив.

— Как сейчас взаимодействуют между собой члены Союза? Насколько развита кооперация?

— Кооперация есть и всегда будет. Нет ни одного коллектива в Союзе, который бы не пользовался услугами остальных. Когда нужны высокоточная маталлообработка, обращаются за помощью в «мехпресса», резка металла — это к заводу «Тонар».

Сейчас очень востребовано направление по изготовлению запчастей для сельхозтехники. Технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске заточен под это направление. В этой области огромный спрос.

Технопарк в Рубцовске. Антон Федотов.

«Нам такие люди нужны»

— По рабочим кадрам вы рассказали , а что с управленческими? Понятно , что есть заслуженные промышленники еще из советских времен , а кто приходит им на смену? Смена вообще есть?

— Конечно. Эти предприятия и директора на слуху, и в Союзе их достаточно много. Можно назвать «СиСорт», «ЗИАС Машинери» и другие. В общей сложности таких компаний около 30−40.

Надо отметить, что все они представляют собой современные предприятия, оснащенные новым оборудованием, с новыми подходами к производству. Они имеют другой организационно-управленческий аппарат. Почти все эти директора — выпускники управленческих программ «Сколково».

— Они и по-иному мыслят?

— Безусловно, это пул современных, можно сказать, новых руководителей, которые учатся у «патриархов», но и сами являются примером во многом.

Технопарк в Рубцовске. Антон Федотов.

— Какую цель перед Союзом на ближайшие пять лет вы ставите?

— Для нас важно постепенно увеличивать количество участников объединения. В 2017 году их было около 80, сейчас — 140. Я считаю, что этот показатель должен расти и дальше. Достойные кандидаты в алтайской промышленности есть.

Еще одно важное направление — это разработка новых форм поддержки промышленных предприятий, к примеру, вычет с налога на прибыль для предприятий, которые участвуют в инвестиционной деятельности. Инициатива активно обсуждается на площадке Общественной палаты. Рассчитываем, что со временем она будет принята.

Союз продолжит активно участвовать в социальной жизни региона и работать на его развитие. Благотворительность и спонсорская помощь — то, что всегда было и будет.

«Алтайский моторный завод» покажет все свои двигатели за 60 лет. «Алтайский моторный завод».

У нас есть специальная медаль Демидова за особый вклад в науку и благотворительность. Созвучен нам в этом плане известный девиз династии промышленников: «Не словами, а делами».

Специальный вопрос

— Нельзя не спросить о диалоге с властью. Прежний губернатор Александр Карлин посещал заседания общественных объединений , правда им самим обычно доставалась изрядная порция критики. Сейчас насколько вам важно прямое взаимодействие с первым лицом региона?

— Эффективное взаимодействие есть — через профильного заместителя губернатора Александра Климина и министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку.

К Виктору Томенко мы ходили один раз на личный прием. Все текущие вопросы спокойно решаются по вертикали власти. 18 ноября, в честь 25-летия Союза, обязательно пригласим губернатора к нам на торжественное награждение.

Союз промышленников в цифрах. Михаил Хозяйкин