Овсянки нет, сэр! Почему на Алтае может сложиться дефицит популярной крупы, и вырастут ли цены

Алтайские зернопереработчики в этом году столкнулись с нехваткой качественного крупяного сырья. Больше всего не хватает овса, сообщила на экспертном совете ИД «Алтапресс» представитель «Алейскзернопродукта». С ней согласны и другие игроки рынка. Сельхозпроизводители, говоря о причинах сложившейся ситуации, винят сложные погодные условия и самих же переработчиков. «Сами срубили сук, на котором сидят», - заявляют они.

Что происходит в хозяйствах

В фермерском хозяйстве Анатолия Иванова, что в Косихинском районе, выращиванием овса занимались всегда. Эта культура шла наравне с пшеницей, горохом, ячменем и популярными масличными.

Производство по годам доходило до 5 тыс. тонн. Сам фермер рассказывает, что забот с этой культурой всегда было много — убирать при влажности не более 13-14% и только раздельно. Чуть овес перестоит — начинаются проблемы.

Что такое настоящие проблемы, алтайские аграрии этой осенью узнали не понаслышке. В Панкрушихинском районе, например, за весь сентябрь уборку можно было проводить только 10 дней. Все остальные дни шли дожди.

И так почти везде по краю.

Уборка урожая на Алтае. Олег Богданов

Даже в вечно засушливой Кулунде с августа и до середины октября выпало до 400 мм осадков. Для здешних мест это почти в два раза больше годовой нормы.

На экспертном совете ИД «Алтапресс» руководитель сельхозпредприятия «Вирт» в Целинном районе Павел Бейфорт рассказал: уборочная кампания 2023 года оказалась одной из самых сложных.

Павел Бейфорт,

руководитель сельхозпредприятия «Вирт»:

Мы полагали, что осень будет тяжелая, но не настолько. Такого количества осадков никто не предвидел. Думаю, если бы подобная ситуация произошла 5-10 лет назад, половина урожая осталась бы в полях или сгнила в складах. Нас спасло техническое перевооружение и сушильные мощности, которые имеются в хозяйствах.

Павел Бейфорт на экспертном совете ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

Объемы сушки зерна в этом году действительно оказались колоссальными. Если обычно это около 700-800 тыс. тонн, то в этом году сушить пришлось более 4 млн, рассказал председатель Агросоюза Александр Чеботаев.

К слову, многострадальному овсу это не особо помогло.

Евгений Долгов, руководитель фермерского хозяйства в Ребрихинском районе, объясняет: осенью, когда овес уже поспел, а дождливая погода не позволяла приступить к уборке, зерно, что на корню, что в валках, начало «кваситься».

Евгений Долгов на экспертном совете ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

В такой момент в нем происходят необратимые химические процессы, овес моментально теряет продовольственные качества и темнеет. Привычный геркулес нежно белого цвета из него уже не получишь.

Что говорят переработчики

Татьяна Россоха, коммерческий директор предприятия "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова", рассказала: нехватка качественного продовольственного овса — теперь главная боль всех переработчиков.

«Его просто нет в этом году, - объяснила она. - Мы можем ежемесячно перерабатывать до 3 тыс. тонн овса. К сожалению, смогли приобрести в Алтайском крае в районе 2 тыс. тонн. Все остальные образцы, которые изучали, нас не устроили по качеству».

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

Исполнительный директор компании «Гудвилл» Геннадий Ильичев отмечает, что ситуация действительно сложная.

Если раньше агрохолдинг за счет собственных хозяйств закрывал потребность в овсе полностью, то в этом году больше трети необходимого объема надо закупать где-то на стороне. «А его нет», - подтверждает директор.

По словам Геннадия Ильичева, уже ясно, что мощности овсяного завода в «Гудвилле» будут загружены не полностью, производить геркулес планируется 10-15 дней в месяц. В прошлом году он работал каждый день.

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

В чем еще проблема

Вопросы по качеству овса — это, скажем так, только вершина айсберга. Дело в том, что площади его посевов вот уже пять лет в Алтайском крае снижаются. Если в 2018 году эту культуру аграрии возделывали на 396 тыс. га, то в 2022-м — на 260 тыс. га.

В «Панкрушихинском агропромснабе» с урожаем давно проблем нет — даже нынешний сложный год тут пережили без катастрофических потерь.

На вопрос, почему не выращиваете овес, директор предприятия Сергей Топчиев отвечает прямо: «Сто лет он нам не нужен».

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

Кстати, Анатолий Иванов из Косихинского района, который имел ранее знатные «геркулесовые» урожаи, тоже от овса отказался.

Свое решение он объясняет просто: затраты на производство такие же как по пшенице, а вот цена значительно ниже.

В 2022 году она опускалась аж до 5 тыс рублей за тонну. «Дайте нормальную цену, и сельхозпредприятия будут заниматься этой культурой, - говорит фермер. - А переработчики сами срубили сук, на котором сидят».

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

По словам Геннадия Ильичева, сейчас закупочная цена на овес поднимается до 15 тыс. рублей за тонну, только взять его негде. В соседних с Алтайским краем регионах его тоже особо не возделывают.

При этом, констатирует эксперт, спрос на крупу есть. Так, «Гудвилл» за последние годы существенно расширил ассортимент овсянки, начав выпускать порционные каши быстрого приготовления с различными добавками.

Что происходит на полке

Среди всех привычных круп в России, пожалуй, гречневая — главный герой ценовых триллеров. Минимум раз в два-три года начинается жуткий ажиотаж, гречка на полках магазинов пропадает. А та, что остается, продается по космическим ценам.

Геркулес ведет себя скромнее. Последний раз овсянка громко заявила о себе в октябре 2021 году. Тогда Росстат констатировал: цена на крупу в стране выросла до исторического максимума — 80 рублей за килограмм.

На производстве овсяной крупы компании "Алтайская крупа". Анна Зайкова

Тогда был повальный крупяной бум, в центре которого оказался Алтайский край. Местные переработчики объясняли: гречка и овес с 1 августа по 15 октября в регионе подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%.

В 2023 году ситуация обратная — по итогам первого полугодия овсянка подешевела на 1,4% и стоила примерно 50 рублей за килограмм.

Правда, не факт, что все останется как есть. Любители овсянки на завтрак могут почувствовать изменения через пару месяцев.