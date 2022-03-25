Ozon, Wildberries и «Яндекс» попросили правительство распространить на них меры поддержки IТ

Крупнейшие торговые онлайн-площадки России — Wildberries, Ozon и «Яндекс» (владеет маркетплейсом «Яндекс.Маркет») — обратились в правительство с просьбой распространить на них меры поддержки IТ-отрасли для поддержания устойчивости бизнеса, обеспечения населения России товарами отечественного производства и сохранения деятельности своих компаний.

Соответствующее письмо уже направлено в кабмин, пишет ТАСС.

Авторы обращения просят распространить в полной мере на компании интернет-торговли действующие и предлагаемые правительством меры поддержки IТ-отрасли, предусмотренные указом президента, а также иные льготы «налогового маневра» для IТ.

Также они предлагают снизить ставку эквайринга до 1% на два года и освободить компании интернет-торговли от валютного контроля.

В части регуляторной поддержки маркетплейсы предлагают снять запрет на дистанционную продажу рецептурных лекарственных средств и алкоголя.

Авторы письма подчеркнули, что функционирование компаний основано на отечественном программном обеспечении, которое разрабатывается и внедряется самими компаниями.