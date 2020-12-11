Памятка барнаульским предпринимателям. С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход

Барнаульским предпринимателям следует помнить, что с нового года следующего года в РФ вступают в силу новые правила налогообложения. Так, с 1 января, отменяется единый налог на вмененный доход.

Чтобы сменить систему налогообложения, необходимо сняться с учета в качестве плательщиков ЕНВД путем подачи соответствующего заявления. В качестве причины прекращения применения единого налога на вменяемый доход следует указать пункт «2 — переход на иной режим налогообложения».

Налогоплательщики ЕНВД имеют возможность перейти на следующие режимы налогообложения:

общая система налогообложения;

упрощенная система налогообложения;

патентная система налогообложения ( только для индивидуальных предпринимателей и в зависимости от вида предпринимательской деятельности и/или площади торгового объекта ( не более 50 квадратных метров каждый).

Следует отметить, что наиболее приближенной к ЕНВД является упрощенная система налогообложения.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

При этом возможны два варианта объекта налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Ограничения: объем годовых доходов — не более 150 млн руб.;

средняя численность работников за год — не более 100 человек;

стоимость ОС — не более150 млн руб.;

отсутствие филиалов

нельзя добывать полезные ископаемые ( кроме общераспространенных), производить подакцизные товары , заниматься страховой и банковской деятельностью , быть иностранной организацией , оказывать услуги в качестве ломбарда или микро финансовой организации , осуществлять деятельность в качестве агентства по подбору персонала , иметь в составе учредителей юридическое лицо с долей более 25%.

Декларация по УСН предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 31 марта (для юридических лиц) или 30 апреля (для индивидуальных предпринимателей).

При этом ежеквартально (не позднее 25.04, 25.07, 25.10 налогоплательщик обязан уплачивать авансовые платежи по результатам деятельности за истекший период.

Доходы. Налоги. pixabay.com

С 2020 года налогоплательщики — индивидуальные предприниматели могут перейти с ЕНВД на патентную систему налогообложения за исключением аптек, торговцев обувью и меховыми изделиями.

Ограничения по видам деятельности

1) только ИП;

2) доходы по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения не должны превышать 60 млн. рублей;

3) количество работников не более 15;

4) не допускается реализация подакцизных товаров, алкогольной продукции (кроме пива), газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов, передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, продукции собственного производства (изготовления), лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

5) объекты стационарной розничной торговой сети с площадью торгового зала более 150 квадратных метров;

6) количество объектов стационарной розничной торговой сети — не более 3;

7) объекты общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров;

8) количество объектов общественного питания — не более 3;

9) количество объектов стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, и объектам нестационарной рабочей сети — не более 5;

10) количество объектов общественного питания в виде закусочных и прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения — не более 5;

11) количество автотранспортных средств и судов водного транспорта по перевозке грузов и пассажиров автомобильным и водным транспортом — не более 10 транспортных средства;

12) общая площадь сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков:

а) по жилым помещениям — 300 квадратных метров;

б) по нежилым помещениям — 1000 квадратных метров.

Налоги. СС0

Освобождение от налогов

1) на доходы физических лиц (полученных при осуществлении предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН);

2) на имущество физических лиц (используемого при осуществлении предпринимательской деятельности);

3) налога на добавленную стоимость НДС платят, если:

ИП импортирует товары в Россию;

ИП — налоговый агент по НДС;

У предпринимателя несколько видов деятельности с разными режимами налогообложения.

Уменьшение на страховые взносы

В 2021 году предприниматели смогут вычесть из суммы налога:

страховые взносы за себя ( страховых взносов на обязательное пенсионное страхование , обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством , обязательное медицинское страхование , обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , уплаченных ( в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде);

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством обязательное медицинское страхование обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплаченных в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде); взносы за сотрудников;

уплаченные за работников пособия по временной нетрудоспособности ( первые три дня больничного за счёт работодателя);

первые три дня больничного за счёт работодателя); платежей ( взносов) по договорам добровольного личного страхования , заключенным со страховыми организациями , имеющими лицензии , в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности.

Налоги. Бухгалтерия. открытые источники ( CC0)

Принцип такой же, как на УСН и ЕНВД. ИП без работников вправе уменьшить налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.

Взносы снижают налог, если они оплачены в период действия патента. Если взносов заплатили больше, чем стоит патент, остаток можно использовать для уменьшения других патентов в течение календарного года.

Факт Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения. В случае, если заявление о переходе на ПСН или УСН не будет подано до 18.12.2020, то с 01.01.2021 состоится автоматический перевод на общую систему налогообложения.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».