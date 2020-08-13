Затянувшаяся пандемия коронавируса вновь загнала Россию в долги

Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ.

По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля 2020 года составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы составили 13,22 трлн рублей.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минфина, основным фактором снижения депозитов государства стала сделка по покупке в апреле правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей.

В сентябре 2019 года издание со ссылкой на проанализированные данные Минфина и ЦБ сообщало, что чистый государственный долг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.