Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Затянувшаяся пандемия коронавируса вновь загнала Россию в долги

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей.

Долги.
Долги.
СС0

Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на статистические данные Минфина РФ и ЦБ.

По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля 2020 года составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы составили 13,22 трлн рублей.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минфина, основным фактором снижения депозитов государства стала сделка по покупке в апреле правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей.

В сентябре 2019 года издание со ссылкой на проанализированные данные Минфина и ЦБ сообщало, что чистый государственный долг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость