Панки, хой: российское казенное учреждение опубликовало госзакупку с тайным посланием

В ней содержится фраза, написанная белым шрифтом, заметил депутат местного совета Александр Изотов.
«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!», — написано на 44-й странице документа электронного аукциона
от 20.11.2020шрифтом белого цвета.
Жулики, которые сидят в муниципалитете НЕ ЗАБОТЯТСЯ о ВАС, они заботятся о СЕБЕ!— Александр❌Изотов (@spb_ai) December 15, 2020
В тех документации по закупке (Санитарная обрезка деревьев) 865'518р. шрифтом белого цвета приписано -
"Не лезьте в закупку, дайте заработать!
Панки ХОЙ! pic.twitter.com/dQgtG0mtlm
В конкурсе на санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также вырубку аварийных деревьев участвовали шесть претендентов. Контракт получил индивидуальный предприниматель Денис Круглянко. Он пообещал выполнить контракт за 367,8 тыс. рублей, пишет polit.ru.
Кто автор послания — пока выяснить не удалось.
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