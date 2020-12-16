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Экономика

Панки, хой: российское казенное учреждение опубликовало госзакупку с тайным посланием

В Санкт-Петербурге муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская», подведомственное мэрии, разместило сведения о закупке на санитарную обрезку и вырубку деревьев.

Деревья.
Деревья.
pikabu.ru

В ней содержится фраза, написанная белым шрифтом, заметил депутат местного совета Александр Изотов.

«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!», — написано на 44-й странице документа электронного аукциона от 20.11.2020 шрифтом белого цвета.

В конкурсе на санитарную обрезку деревьев и кустарников, а также вырубку аварийных деревьев участвовали шесть претендентов. Контракт получил индивидуальный предприниматель Денис Круглянко. Он пообещал выполнить контракт за 367,8 тыс. рублей, пишет polit.ru.

Кто автор послания — пока выяснить не удалось.

МКУ «Лиговка-Ямская» занимается обучением неработающего населения, благоустройством и озеленением и временным трудоустройством несовершеннолетних.

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