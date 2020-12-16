Панки, хой: российское казенное учреждение опубликовало госзакупку с тайным посланием

Жулики, которые сидят в муниципалитете НЕ ЗАБОТЯТСЯ о ВАС, они заботятся о СЕБЕ!



В тех документации по закупке (Санитарная обрезка деревьев) 865'518р. шрифтом белого цвета приписано -



"Не лезьте в закупку, дайте заработать!

Панки ХОЙ! pic.twitter.com/dQgtG0mtlm