Параллельный мир: миллиардер и экс-депутат пришел в ужас от пенсий россиян

Бизнесмен удивился, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тыс. рублей. Это открытие для себя он сделал во время съемок очередной серии шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница».
Новый выпуск снимался в Костроме. По замыслу программы, в областной центр Ковалев приехал под видом бездомного и искал там работу и ночлег.
Людей, которые ему помогли, бизнесмен отблагодарил решением их жизненных проблем в денежном либо недвижимом эквиваленте, пишет ura.ru.
«Я, честно говоря, не догадывался, что есть такие пенсии — 8,5 тысяч рублей. Люди вынуждены собирать бутылки, банки, чтобы выжить. Сколько же еще нужно сделать, чтобы мы стали процветающей страной, где не было бы людей, которые вынуждены собирать бутылки, чтобы просто поесть хлеба», — заключил Ковалев.