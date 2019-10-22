Параллельный мир: миллиардер и экс-депутат пришел в ужас от пенсий россиян

Бизнесмен удивился, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тыс. рублей. Это открытие для себя он сделал во время съемок очередной серии шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница».

Новый выпуск снимался в Костроме. По замыслу программы, в областной центр Ковалев приехал под видом бездомного и искал там работу и ночлег.

Людей, которые ему помогли, бизнесмен отблагодарил решением их жизненных проблем в денежном либо недвижимом эквиваленте, пишет ura.ru.