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Экономика
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Павел Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Она зарегистрирована в реестре юридических лиц Великобритании, пишет РБК.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

В заявлении, которое Дуров подписал 19 декабря 2018 года, он просит прекратить регистрацию этой компании и исключить ее из реестра. Ранее он указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера.

Telegram Messenger LLP учредили в 2014 году. Именно она включена в российский реестр организаторов распространения информации в интернете. Помимо нее, у Дурова есть компании Telegraph Inc. и Telegram Messenger Inc, которые являются совладельцами ликвидируемой компании.

Причина такого шага Дуров пока не раскрывает. Однако, по мнению опрошенных РБК юристов, ликвидация юрлица, фигурирующего в иске Роскомнадзора, никак не повлияет на положение мессенджера в России. Эксперты предполагают, что в бизнесе Дурова, часть которого не связана сTelegram, идут кардинальные структурные изменения.

13 апреля 2018 года суд вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Согласно этому решению, мессенджер не может функционировать на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Дуров настаивал на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. Несмотря на ряд попыток Роскомнадзора заблокировать работу приложения, мессенджер работает и сейчас, хоть и с некоторыми ограничениями.

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