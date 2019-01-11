Павел Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP

В заявлении, которое Дуров подписал 19 декабря 2018 года, он просит прекратить регистрацию этой компании и исключить ее из реестра. Ранее он указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера.
Telegram Messenger LLP учредили в 2014 году. Именно она включена в российский реестр организаторов распространения информации в интернете. Помимо нее, у Дурова есть компании Telegraph Inc. и Telegram Messenger Inc, которые являются совладельцами ликвидируемой компании.
Причина такого шага Дуров пока не раскрывает. Однако, по мнению опрошенных РБК юристов, ликвидация юрлица, фигурирующего в иске Роскомнадзора, никак не повлияет на положение мессенджера в России. Эксперты предполагают, что в бизнесе Дурова, часть которого не связана сTelegram, идут кардинальные структурные изменения.
13 апреля 2018 года суд вынес решение об ограничении доступа к Telegram. Согласно этому решению, мессенджер не может функционировать на территории России, пока не предоставит ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Дуров настаивал на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. Несмотря на ряд попыток Роскомнадзора заблокировать работу приложения, мессенджер работает и сейчас, хоть и с некоторыми ограничениями.