18 октября
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Экономика

Печать банкнот остановлена: после скандала ЦБ доработает дизайн обновленной банкноты

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Новая тысячерублевая купюра.
Новая тысячерублевая купюра.
ЦБ России.

Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила.

Что произошло

16 октября Банк России представил обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Однако новые банкноты в 1000 рублей не понравились православным. Дело в том, что теперь на ней изображены Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле с полумесяцем и Музей истории государственности татарского народа в Казани.

Последние два объекта и расстроили христиан. Музей находится в здании бывшей Введенской церкви, которую разграбили и закрыли в 1918 году. Здание отреставрировали, но не вернули на него крест.

На купюре, соответственно, нет креста. Зато есть полумесяц на башне Сююмбике.

Многие христиане уверены, что крест должны были поместить хотя бы на изображение бывшей церкви.

Но зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что не видит проблемы. Ведь храма в здании больше нет. Поэтому и крест там не нужен.

Православные активисты обратились в Генпрокуратуру и СК РФ "для защиты своих прав, потому что у православных есть права и чувства верующих так же, как и у верующих других религий/конфессий".

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