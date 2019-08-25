Пенсионер из Барнаула снизил размер налога за дом в 15 раз

Пенсионер из Барнаула, живущий в своем доме в поселке Казенная Заимка, смог в 15 раз сократить налог на имущество. Об этом на своей странице в Instagram рассказал депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

Евгений Викторович обратился к депутату еще в марте. Он рассказал, что ему пришли уведомления об уплате за 2 года более 70 тысяч рублей налога на дом.

Он строил дом в Казенной Заимке в 1990-х годах своими руками, с нуля. Это, по его словам, вовсе не дворец, наоборот, уже сейчас жилье требует ремонта. Однако налог в последнее время начал расти. Инвентаризационная стоимость его жилья, по которой считается налог, составляет 3 млн рублей. А ставка для такого жилья в Барнауле — 1,5%.

Сумма налога для пенсионера получилась огромной. В результате в налоговой Евгению Викторовичу пересчитали размер налога, исходя из кадастровой стоимости, и он сократился в 15 раз.

Напомним, это стало возможным после того, как другая жительница Барнаула смогла в Конституционном суде России добиться того, чтобы налог можно было пересчитать по кадастровой стоимости в тех регионах, где его пока считают, исходя из инвентаризационной. К последним относится и Алтайский край.

В нашем регионе последние четыре года применяют так называемый коэффициент-дефлятор, на него умножают инвентаризационную стоимость жилья, а только потом применяют ставку налога. Из-за этого у некоторых владельцев квартир и домов размер налога за год может вырасти в разы.

Жительница Барнаула Ольга Низамова посчитала такой порядок вещей несправедливым и добилась решения суда, по которому теперь налог могут пересчитать по кадастровой стоимости, если он окажется ниже, чем по инвентаризационной.