Пенсионерам хотят компенсировать проезд на отдых за границу

Согласно документу, имеющим льготу на проезд к месту отдыха и обратно россиянам компенсируют стоимость проезда в пределах России.

«По закону „О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях“ таким категориям граждан, вышедшим на пенсию по старости или инвалидности, государство должно один раз в два года компенсировать оплату на проезд к месту отдыха в России и обратно», — отмечает издание.