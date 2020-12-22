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Экономика

Пенсионерам хотят компенсировать проезд на отдых за границу

В Госдуме рассмотрят закон, который с 1 января 2021 года позволит пенсионерам-северянам получать компенсации проезда по России на отдых за границу, пишет «Парламентская газета».

Пенсионеры. Всегда вместе.
Пенсионеры. Всегда вместе.
Pixabay.com

Согласно документу, имеющим льготу на проезд к месту отдыха и обратно россиянам компенсируют стоимость проезда в пределах России.

«По закону „О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях“ таким категориям граждан, вышедшим на пенсию по старости или инвалидности, государство должно один раз в два года компенсировать оплату на проезд к месту отдыха в России и обратно», — отмечает издание.

Примечательно, что сегодня в ПФР отказывают в компенсации, если пенсионер поехал отдыхать за границу.

Однако, отметили авторы инициативы, если пенсионер обратится в суд, то в 99% случаев деньги все-таки выплачивают.

В связи с этим предложили вместо формулировки «к месту отдыха на территории РФ и обратно» прописать компенсацию оплаты «стоимости проезда по территории РФ».

Таким образом, пояснили депутаты, пенсионер сможет получить деньги за билет независимо от того, где находится выбранное место отдыха — в России или за границей.

Ранее сообщали, кто в России получит повышенную пенсию с 1 января 2021 года.

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