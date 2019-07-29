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Экономика

Пенсионная реформа находится под угрозой из-за обнищания россиян

Низкие доходы россиян могут помешать реализации пенсионной реформы в России. Такое мнение высказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

«Подавляющая часть населения не имеет возможности что-то еще отчислять <в индивидуальный пенсионный капитал>", — говорит собеседник ura.ru.

Горлин также отметил, что на протяжение нескольких лет позитивной картины не наблюдается: «Доходы падают уже несколько лет».

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — одна из мер пенсионной реформы, которую с 2013 года пытаются провести в России. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно заявлял, что программа даст возможность приравнять пенсии россиян к европейским. Капитал формируется за счет отчислений от зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

При взаимодействии с НПФ, отмечает Горлин, важно учитывать, будут ли накопления в целости и сохранности, принесут ли какой-то доход.

«Опыт прошедших лет показывает, что НПФ с этой функцией пока что не справляются. Государству уже пришлось компенсировать потери в НПФ в несколько сотен миллиардов рублей, о чем писали СМИ», — уточнил эксперт, подчеркивая, что значительный доход от фондов также ставится под сомнение.

Ранее аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова раскритиковала пенсионную реформу, которая реализуется в России.

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