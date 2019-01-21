Борьба за розницу: перепродажу продуктов хотят запретить торговым сетям

Производители продуктов на предстоящей встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком будут просить о прекращении практики перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%.

Производители считают, что таким образом крупные ритейлеры захватывают сегмент несетевой торговли, что позволяет им увеличивать долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета.

Письмо в правительство направили главы «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и другие, пишет «Коммерсант».

Они указывают на ряд противоречий, которые без участия государства решить невозможно. Так, торговые сети, получая на продукты хорошие скидки — 30−50% перепродают этот товар небольшим сетям и магазинам оптом и мелким оптом. Такая практика, считают авторы письма, широко распространилась у крупнейших сетей. Например, известно, что оптовый бренд имеется у «Магнита», «Ленты», а также ряда других крупных ритейлеров.

В ассоциациях производителей считают, что поставка товара по каналу, который не согласован с поставщиком договором «является недобросовестной практикой», пишет ura.ru. Хорошие скидки могли бы стимулировать розницу, отмечают участники рынка, но они не доходят до конечного потребителя.