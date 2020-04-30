Переработчик алмазов приостановил работу завода в Барнауле на фоне пандемии

Компания «Алроса», мировой лидер по по объему добыче алмазов, приостановила до конца лета работу предприятий по огранке алмазов в Барнауле и Смоленске. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК гендиректор Сергей Иванов.

Сергей Иванов сказал, что ограночный комплекс компании, включая заводы в Барнауле и Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета.

При этом, согласно данным сервиса kartoteka.ru, на заводе в Барнауле (бывший завод «Кристалл», в 2016 году переименован, а «Бриллианты Алроса») на 1 января 2019 года работало около 200 человек.

Иванов также объяснил, что поведение людей из-за пандемии изменилось: они занимаются насущными вопросами и избегают посещение торговых центров. В то же время на рынке накопились достаточные запасы.

На барнаульском заводе «Кристалл». Анна Зайкова

«Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран: в Индии огранка тоже остановлена, локдаун там продлен до начала мая», — отметил он.

Иванов отметил, что компания «Алроса», обладая высокими запасами алмазов, намерена внести «определенные корректировки» в производственную программу на 2020 год, программа на следующий год будет сокращена.

Справка

«АЛРОСА» — группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов (по состоянию на 2017 год). Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

Барнаульский завод «Кристалл» (переименованный в «Бриллианты Алроса») начал работу в 1973 году. В состав «Алросы» он вошел в 2004 году. Его учредитель — АО «Алроса».