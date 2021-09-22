Перевозчики Барнаула просят поднять цены на проезд с 1 ноября

Тарифы на проезд в общественном транспорте Барнаула могут пересмотреть в ближайшее время. С соответствующей просьбой в администрацию краевой столицы обратились перевозчики в лице ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс», работающие по регулируемому тарифу.

Причиной необходимости пересмотра тарифа и в «Евробус плюс» и в «Горэлектротрансе» называют инфляцию, рост цен горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, увеличивающиеся затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, увеличения минимального размера оплаты труда.

При этом перевозчики подчеркивают, что в Барнауле тарифы на проезд не поднимали уже давно — с января 2019 года. В то время, как в 2020 году цены на поездки в общественном транспорте, возросли, например, в Бийске и Новоалтайске, в краевом центре они оставались на прежнем уровне. Не факт, что и сейчас администрация города сочтет рост тарифов обоснованным.

В беседе с altapress.ru, директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин подчеркнул: «Повышение тарифа на проезд вызвано объективной необходимостью. Мы видим, как цены выросли на все — на ГСМ, на запчасти, на электроэнергию, с октября вырастут тарифы на тепло. Для того, чтобы наше предприятие могло функционировать, необходимо повысить тариф на проезд в городском электротранспорте».

Собеседник отметил, что итоговое решение относительно повышения тарифа будет принимать город, добавив: «По нашим расчетам, экономически обоснованный тариф — 30 рублей 36 копеек. Понятно, что если решение о повышении проезда будет принято, то тариф будет ниже, чем наши расчеты. Но повышать цену на проезд просто необходимо».

Рейд по общественному транспорту. Анна Зайкова

Что касается оптимальных сроков пересмотра тарифа, то по словам Николая Петряшина, перевозчик рассчитывает на то, чтобы он начал действовать с 1 ноября.

О том, чтобы поднять цены на проезд с 1 ноября, говорит и генеральный директор ООО «Евробус плюс» Роман Арапов.

Предприниматель в беседе с altapress.ru отметил: «Мы обратились в администрацию с просьбой пересмотреть текущий тариф на проезд. Предлагаем повысить стоимость проезда до 28 рублей. При этом подчеркну, что эта цифра — компромисс, которого следует достичь, чтобы с одной стороны, наше предприятие сохранило коллектив и могло работать, а с другой, чтобы жители города не ощутили резкого роста цены».

Автобус. Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Роман Арапов также добавил, что для пересмотра тарифа должна быть соблюдена определенная процедура и конечное решение будут принимать городские власти.

В горадминистрации, в свою очередь, уточняют, что в соответствии с порядком рассмотрения и с учетом высокой социальной значимости данного вопроса, городской комитет экономического развития и инвестиционной деятельности проведет свою экспертизу предоставленных перевозчиками данных.

В рамках этой экспертизы будет проанализирован пассажиропоток, оценены затраты транспортных предприятий города и разработана оптимальная линейка тарифных планов.

Общественный транспорт. Троллейбус. Михаил Хаустов

После этого вопрос о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Барнаула будет рассмотрен на заседании Координационного совета по ценообразованию, в состав которого входят руководители профильных городских комитетов, представители общественности и депутаты.

В Барнауле цены на проезд в общественном транспорте не пересматривались с января 2019 года. Из 82 муниципальных маршрутов краевой столицы перевозки по регулируемым тарифам осуществляются на 61 маршруте, включая автобусы и электротранспорт. Стоимость проезда в них составляет 23 рубля за наличный расчет.