Перевозки в Россию приостановила DHL

Ранее DHL, UPS и FedEx сообщили о приостановке приема писем и посылок в Россию из-за ситуации на Украине, пишет «Коммерсантъ».

«Мы временно приостановили наши транспортные перевозки в Украину и из Украины. Соответственно, в настоящее время мы не принимаем отправления DHL, предназначенные для Украины или прибывающие из нее. Мы также приостановили импорт в Россию до дальнейшего уведомления, поэтому в настоящее время мы не принимаем никаких поставок, предназначенных для России», — сообщили в компании.

По мнению аналитиков, уход крупных и глубоко интегрированных в российскую логистику игроков был неожиданным, все надеялись, что в условиях санкций участники конкурентных рынков постараются сохранить свои позиции как можно дольше.