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Экономика

Перевозки в Россию приостановила DHL

Германская почтово-логистическая компания DHL приостанавливает импортные транспортные перевозки из России, сообщается на сайте компании.

Запреты. Санкции.
Запреты. Санкции.
Pixabay.com

Ранее DHL, UPS и FedEx сообщили о приостановке приема писем и посылок в Россию из-за ситуации на Украине, пишет «Коммерсантъ».

«Мы временно приостановили наши транспортные перевозки в Украину и из Украины. Соответственно, в настоящее время мы не принимаем отправления DHL, предназначенные для Украины или прибывающие из нее. Мы также приостановили импорт в Россию до дальнейшего уведомления, поэтому в настоящее время мы не принимаем никаких поставок, предназначенных для России», — сообщили в компании.

По мнению аналитиков, уход крупных и глубоко интегрированных в российскую логистику игроков был неожиданным, все надеялись, что в условиях санкций участники конкурентных рынков постараются сохранить свои позиции как можно дольше.

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