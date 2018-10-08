Период дожития: россиян предупредили о снижении накопительных пенсий

Это приведет к уменьшению ежемесячных выплат и снизит привлекательность накопительной системы.
Планируется изменить срок дожития до 252 месяцев (до 21 года), пишет «Коммерсант». Соответственно, расчетная пенсия сократится на 2,4%. Кроме того, такой шаг сделает меньше и так маленькую ежемесячную сумму выплат накопительных пенсий.
Это предложение управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов назвал «безнравственным шагом». Но в Минтруде РФ считают, что поэтапное увеличение периода дожития «позволяет учесть как интересы самих граждан, которые получают право на назначение накопительной пенсии, так и интересы Пенсионного фонда России (ПФР) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), назначающих указанные пенсии». А в НПФ называют увеличение показателя недостаточным, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось о разрешении россиянам получать пенсию до наступления пенсионного возраста. Женщины смогут это сделать при достижении 55 лет, а мужчины — 60 лет. Речь идет о накопительной части пенсии из негосударственных пенсионных фондов.
Россиян начнут автоматически подключать к новой накопительной пенсионной системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки.
Возраст дожития — так в современной статистике называется возрастной период, в который человек вступает в момент выхода на пенсию. Для персонифицированной накопительной модели пенсионного обеспечения возраст дожития есть ключевой фактор, влияющий на размер будущей пенсии, но не на бюджет пенсионного фонда, пишет buhlabaz.ru.