Для серии публикаций о налогах штатный баснописец altapress.ru Леопольд Алтай-Болтайский написал маленький, но поучительный шедевр. В шутливой форме он, немного смеясь и чутка хохоча, рассказал, что ждет мартышку, если она хочет стать человеком. Казалось бы, при чем тут налоги? А вот при чем — послушайте басню.

Ниже можно узнать о нелегкой судьбе Леопольда. А также еще раз познакомиться с налоговым шедевром, но уже в письменной форме.

От редакции

Имя, а тем более творчество баснописца Леопольда Алтай-Болтайского известны такому узкому кругу местных литературоведов, что ученые до сих пор не могут разобраться между собой, кому же из них они все-таки известны. Установлено, что писал он много, но печатался мало. До потомков дошли немногие его произведения. Например, сохранилось лишь начало басни Алтай-Болтайского «Большой симфонический оркестр», в которой он попытался творчески переосмыслить басню Ивана Андреевича Крылова «Квартет»:

Проказница-Мартышка, Осел, Козел

Да косолапый Мишка,

Хомяк, Жираф, Гиена и Фазан,

Хамелеон, Червяк, Слониха и Баран,

Лягушка, Стерлядь, Крыса, Альбатрос,

Пчела, Змея, Корова, Утконос

Затеяли создать оркестр…"

Далее идет перечисление всех 80 участников оркестра, которое никто не смог дочитать до конца. Особняком в творчестве непризнанного автора мог бы стоять цикл его басен, жестоко высмеивавший грабительскую налоговую политику царской России. Но особняк Алтай-Болтайского был конфискован за неуплату налогов, а сам автор, не вынеся гнета гонений, сгинул где-то в районе нынешней барнаульской Сулимы… Но чудом сохранился текст одной из его басен, которая была частью уже упомянутого цикла «Угомонись, налоговый инспектор!». Выше вы уже ее могли прослушать, теперь можно ее же и почитать.