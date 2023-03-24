Ниже можно узнать о нелегкой судьбе Леопольда. А также еще раз познакомиться с налоговым шедевром, но уже в письменной форме.
От редакции
Имя, а тем более творчество баснописца Леопольда Алтай-Болтайского известны такому узкому кругу местных литературоведов, что ученые до сих пор не могут разобраться между собой, кому же из них они все-таки известны. Установлено, что писал он много, но печатался мало. До потомков дошли немногие его произведения. Например, сохранилось лишь начало басни Алтай-Болтайского «Большой симфонический оркестр», в которой он попытался творчески переосмыслить басню Ивана Андреевича Крылова «Квартет»:
Проказница-Мартышка, Осел, Козел
Да косолапый Мишка,
Хомяк, Жираф, Гиена и Фазан,
Хамелеон, Червяк, Слониха и Баран,
Лягушка, Стерлядь, Крыса, Альбатрос,
Пчела, Змея, Корова, Утконос
Затеяли создать оркестр…"
Далее идет перечисление всех 80 участников оркестра, которое никто не смог дочитать до конца. Особняком в творчестве непризнанного автора мог бы стоять цикл его басен, жестоко высмеивавший грабительскую налоговую политику царской России. Но особняк Алтай-Болтайского был конфискован за неуплату налогов, а сам автор, не вынеся гнета гонений, сгинул где-то в районе нынешней барнаульской Сулимы… Но чудом сохранился текст одной из его басен, которая была частью уже упомянутого цикла «Угомонись, налоговый инспектор!». Выше вы уже ее могли прослушать, теперь можно ее же и почитать.
Мартышка и налог
Мартышка, сидя в клетке, вдруг
Стать homo sapiens решила.
Но ей знакомая Ворона объяснила,
Что в люди понапрасну не берут:
Мол, человеком обезьяну сделал труд.
Тогда Мартышка, темя почесав,
Решила проявить свою смекалку —
Огонь добыла и схватила в лапу палку
И на стене остывшим угольком
Нарисовала профиль мамонта тайком.
И даже с ветки слезла, чтобы напоказ
Не выставлять уже мартышкиных проказ.
И напоследок, к изумленью своему
Вдруг обучилась чтенью и письму.
Сидит и ждет, когда за рвение такое
Ей предназначат звание людское…
…В томливом ожиданьи дни идут,
Благою вестью мнится ей любой уж шорох.
И вот, однажды, как-то поутру
Приносит почтальонша Кенгуру
Мартышке в сумке писем целый ворох.
От радости Мартышка наша — в пляс!
Но вот когда те письма прочитала
(А ей налоговая служба их писала),
То пыл мартышкин сразу поугас.
Налоговый инспектор Воробей
Ей написал: «Порядки наши стрОги!
Коль человеком стать решила, то скорей
Плати ж по-человечьи ты налоги!
Плати налог за пользованье клеткой,
Потом — налог за пользованье веткой
И не забудь платить налог
За уголек и костерок!"
Мартышка, снова темя почесав,
Промолвила: «Ну раз таков Устав,
То я налоги мигом заплачу!
Уж сильно человеком быть хочу!"
Очков с полдюжины Мартышка раздобыла,
Все письма вкруг себя любовно разложила,
Колдует с ними так и сяк:
То к темю их прижмет,
то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет —
Налог не платится никак.
Весь божий день Мартышка провозилась,
Но так и ничего не получилось.
В конце концов измученный примат
Освоил в совершенстве русский мат…
Узнав, что человеком быть себе дороже,
И что ему уж не видать чудес,
Задул огонь, на ветку снова влез
И корчил всем из клетки злые рожи…
Ну что ж, читатель…
Вот и кончен разговор,
Пришла пора моралей-эпилогов:
Чтоб человеком стать, пройди сперва отбор,
Естественный отбор налогов.
Леопольд Алтай-Болтайский