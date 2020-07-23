Первая импортозаместительная сыроварня на Алтае, потеряв клиентуру, решила перейти на мясо

Сыроварня «Солоновкино» в Смоленском районе, прославившаяся в 2014 году первым на Алтае сыром камамбер, будет выпускать и мясную продукцию. Об этом altapress.ru сообщил директор предприятия Александр Кокорин.

Пандемия коронавируса подкосила успешную мини-сыроварню очень серьезно. С введением режима самоизоляции предприятие лишилось основных рынков сбыта.

Раньше большую часть своих сыров «Солоновкино» отправляло в санатории и магазины Белокурихи. С закрытием курорта продажи полностью встали.

Собственная турбаза «Три А» тоже перестала принимать гостей, полностью лишившись и этой клиентуры. По словам Александра Кокорина, за два с половиной месяца самоизоляции и тотальных запретов продажи упали на 90%.

Единственным инструментом продаж остался интернет-магазин и страница в Instagram, через которые сыроварня принимает заказы.

Чтобы расширить свои возможности, сельское предприятие решило увеличить ассортимент, включив в него новую для себя продукцию. Первую партию мясных консервов и колбас в «Солоновкино» уже произвели и реализовали.

Как появилась сыроварня

Собственную сыроварню семья Кокориных запустила в 2014 году, когда Россия ввела запрет на ввоз импортной продукции.

Первыми продуктами был алтайский камамбер, сулугуни, грузинский сыр на козьем молоке, мягкие свежие сыры с перцем, куркумой, базиликом, розмарином, чабрецом и другими травами.

Хозяйство Кокориных готова увеличить производство сыров в два раза. Олег Богданов

У предпринимателей помимо непосредственно производства есть и свое животноводство с козами и коровами.