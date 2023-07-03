Первая раковая ферма на Алтае впечатлила всех на «Дне сибирского поля»

На стенде раковой фермы можно было продегустировать авторские рецепты от шеф повара Ильи Богдан.
Гостей встречали директор и коммерческий директор предприятия Евгения Рубцова и Павел Агибалов.
Для посетителей была оформлена специальная фото-зона. Все могли любоваться австралийскими подопечными раковой фермы, которые представили себя во всей красе.
Австралийские раки, которые теперь живут на Алтае, привлекли внимание и перввых лиц. Стенд раковой фермы посетили губернатор региона Виктор Томенко и Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому Федеральному округу Анатолий Серышев.
На следующий день в своем Телеграм-канале губернатор рассказал о новом знакомстве.
Познакомился на форуме «День сибирского поля» с нашими алтайскими предпринимателями, которые открыли в Барнауле ферму по выращиванию раков — первую за Уралом и одну из крупнейших в стране. Проект очень интересный: на ферме занимаются разведением австралийского красноклешневого рака. Первую личинку завезли из Ставропольского края, а сейчас воспроизводят их на ферме самостоятельно, — написал Виктор Томенко.
Он отметил, что сложности с кормами, о которых ему рассказали предприниматели, постараются решить.
Сказал им готовить все документы — обязательно все внимательно изучим и разберемся, как можно помочь, — написал глава региона.
На сегодня барнаульская раковая ферма — одна из крупнейших в России. В ней обитают членистоногие самого разного возраста: только что вылупившаяся реактивная мелюзга, беспокойная молодь, степенные самки с икрой, самцы с клешнями угрожающего вида.
«Австралийцы» растут намного быстрее местных собратьев, белка в них в полтора раза больше и по вкусу они приятнее.
Вдобавок, раки питаются экологически чистыми кормами. Сейчас предприятие работает над разработкой рецептуры корма именно для австралийских красноклешневых раков.
В дальнейшем планируют оформить патент на ферму по этой уникальной рецептуре, что позволит облегчить доступ российским ракозаводчикам к отечественному корму.
В середине июля в краевом центре откроется раковарня с броским названием «Где раки». Для гурманов станут подавать раков, приготовленных по самых разнообразным рецептам. Часть их будет завозиться из разных уголков России по уже отработанным логистическим цепочкам. Но самые большие и вкусные экземпляры попадут на ваш стол с «Раковой фермы Алтая», единственной в Сибири, специализирующейся на выращивании австралийских красноклешневых раков. В сравнении с ростовскими, астраханскими, волжскими или нашими, алтайскими, эти — настоящие гиганты.