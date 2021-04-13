Первые этапы реализации Общенационального плана восстановления доходов населения и экономики страны обсудили в Москве

Дмитрий Тюнин, Председатель правления Сибсоцбанка принял участие в рабочей встрече Совета Федерации. Главной темой для обсуждения стала участие региональных банков в реализации общенационального плана действий, обеспечивающий восстановление доходов населения, рост в экономике и долгосрочные структурные изменения в экономике.

12 апреля Заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым была проведена рабочая встреча. В ней участвовали: председатель Совета Федерации Валентина Матвеенко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, заместитель Министра экономического развития Илья Торосов, заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова, представители региональных банков.

Рабочая встреча Совета Федерации. Фото предоставлено «СИБСОЦБАНК» ООО Рабочая встреча Совета Федерации. Фото предоставлено «СИБСОЦБАНК» ООО Рабочая встреча Совета Федерации. Фото предоставлено «СИБСОЦБАНК» ООО

В ходе встречи представители региональных банков обсудили проблемы конкуренции, развитие ESG-банкинга, IT-инфраструктуры, цифровая трансформация банков, обеспечение кибербезопасности, взаимодействие с акционерами, а также законодательные инициативы банковского сообщества и их влияние на реализацию Общенационального плана действий.

На совещании Дмитрий Тюнин, председатель правления Сибсоцбанка, выступил с докладом о законодательных инициативах банковского сообщества, которые будут обеспечивать выполнение общенационального плана действий по восстановлению экономики.

Дмитрий Тюнин. Фото предоставлено «СИБСОЦБАНК» ООО