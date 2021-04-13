Первые этапы реализации Общенационального плана восстановления доходов населения и экономики страны обсудили в Москве

12 апреля Заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым была проведена рабочая встреча. В ней участвовали: председатель Совета Федерации Валентина Матвеенко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, заместитель Министра экономического развития Илья Торосов, заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова, представители региональных банков.
В ходе встречи представители региональных банков обсудили проблемы конкуренции, развитие ESG-банкинга, IT-инфраструктуры, цифровая трансформация банков, обеспечение кибербезопасности, взаимодействие с акционерами, а также законодательные инициативы банковского сообщества и их влияние на реализацию Общенационального плана действий.
На совещании Дмитрий Тюнин, председатель правления Сибсоцбанка, выступил с докладом о законодательных инициативах банковского сообщества, которые будут обеспечивать выполнение общенационального плана действий по восстановлению экономики.
— Чтобы запустить экономику снова, нужна консолидация усилий на всех уровнях, в том числе и на региональном. Мы должны обеспечивать финансирование долгосрочных проектов и пытаться сделать все возможное для преодоления последствий кризиса, в том числе в долгосрочной перспективе, — прокомментировал Дмитрий Тюнин.