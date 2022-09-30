30 сентября
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Экономика

Первые итоги реализации нацпроекта подвели на предприятии «Алтайские колбасы»

Итоги первых трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 30 сентября на ООО «Алтайские колбасы».

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В мероприятии приняли участие представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края, регионального Минэкономразвития и предприятия, включая директора Виктора Бахаря.

Надо отметить, что на предприятии реализуется проект по оптимизации процесса производства полукопченых колбас.

На данном этапе сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций провели детальную диагностику выбранного процесса с целью выявления точек роста выработки, снижения времени протекания процесса и снижения незавершённого производства в потоке, по итогам которой зафиксировали ряд проблем, мешающих процессу быть более эффективным, а также разработали план мероприятий по их решению.

Руководитель проекта Владислав Третьяков отметил, что на текущий момент проанализирован пилотный поток, специалисты выбрали наиболее проблемных участок, а также разработали планы мероприятий по их улучшению, к реализации которых мы уже приступили.

«Работа с экспертами РЦК показала дополнительные точки роста производительности на предприятии, которые позволят нам время протекания процесса и незавершённое производство снизить на 16% и 4,3% соответственно, выработку увеличить на 10,4%, а также снизить на 3% расстояния перемещения материалов в потоке», — добавил Владислав Третьяков.

Перед реализацией данного этапа нацпроекта члены рабочей группы ООО «Алтайские колбасы» прошли ряд специализированных обучений по инструментам бережливого производства и реализации проектов улучшений.

Через три месяца планируется подведение итогов по оптимизации пилотного проекта. В последующие 2,5 года сотрудники предприятия приступят к самостоятельному тиражированию полученного опыта по всем производственным потокам предприятия с сопровождением РЦК.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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