Первые итоги реализации нацпроекта подвели на предприятии «Алтайские колбасы»

В мероприятии приняли участие представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края, регионального Минэкономразвития и предприятия, включая директора Виктора Бахаря.

Надо отметить, что на предприятии реализуется проект по оптимизации процесса производства полукопченых колбас.

На данном этапе сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций провели детальную диагностику выбранного процесса с целью выявления точек роста выработки, снижения времени протекания процесса и снижения незавершённого производства в потоке, по итогам которой зафиксировали ряд проблем, мешающих процессу быть более эффективным, а также разработали план мероприятий по их решению.

Руководитель проекта Владислав Третьяков отметил, что на текущий момент проанализирован пилотный поток, специалисты выбрали наиболее проблемных участок, а также разработали планы мероприятий по их улучшению, к реализации которых мы уже приступили.

«Работа с экспертами РЦК показала дополнительные точки роста производительности на предприятии, которые позволят нам время протекания процесса и незавершённое производство снизить на 16% и 4,3% соответственно, выработку увеличить на 10,4%, а также снизить на 3% расстояния перемещения материалов в потоке», — добавил Владислав Третьяков.

Перед реализацией данного этапа нацпроекта члены рабочей группы ООО «Алтайские колбасы» прошли ряд специализированных обучений по инструментам бережливого производства и реализации проектов улучшений.

Через три месяца планируется подведение итогов по оптимизации пилотного проекта. В последующие 2,5 года сотрудники предприятия приступят к самостоятельному тиражированию полученного опыта по всем производственным потокам предприятия с сопровождением РЦК.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.