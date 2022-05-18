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Экономика

Первые потребительские товары по параллельному импорту могут ввезти в Россию через месяц

Первые потребительские товары, ввезенные в Россию параллельным импортом, могут появиться уже через месяц. заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Бытовая техника, стиральная машина.
Бытовая техника, стиральная машина.
CC0

При этом он не уточнил, о какой именно продукции идет речь.

Власти ведут переговоры с косметическими брендами, чьи товары не попали в список, добавил Мантуров. В список для параллельного импорта не вошли товары L’Oreal, Maybelline, NYX, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и ряда других.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень из более чем 50 категорий товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, пишет bfm.ru.

В их числе бытовая техника, электроника, растения, лекарства и целый ряд другой продукции.

Постановление об организации параллельного импорта в конце марта подписал премьер Михаил Мишустин. Нововведение позволит поставлять и продавать в России законно произведенные зарубежные товары любым поставщикам, а не только официальным дилерам и дистрибьюторам.

В Минпромторге подчеркивали, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

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