15 апреля
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Экономика

Первый беспилотный трамвай выпустит «Роскосмос» к концу года

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в «Роскосмос», объявил о начале выпуска первого беспилотного трамвая с конца 2022 года, сообщает ТАСС.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

«Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года», — заявил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайное движение на космодроме «Восточный» будет организовано, по словам Новикова, именно этими трамваями. Предполагается, что это будут предназначенные для перевозки людей пятисекционные низкопольные трамвайные составы, пишет Газета.Ru.

В январе гендиректор предприятия сообщал, что техническое задание уже готово, необходимо лишь закупить составляющие трамвая и приступить к его созданию.

«Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — сказал Новиков.

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