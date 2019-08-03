«Первый канал» в России зарабатывает больше всех, но несет колоссальные убытки

«Первый канал» остается крупнейшим вещателем по выручке. При этом у «Первого» самый большой среди телеканалов чистый убыток, пишет РБК.

РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год. На данный момент это единственная доступная финансовая информация о вещателях.

Необходимо учитывать тот факт, что по РСБУ можно составить представление лишь о деятельности отдельного юрлица. Поэтому если вещатель представляет собой группу компаний, то информация получается неполной.

С другой стороны, на одно юрлицо могут быть оформлены сразу несколько каналов. Например, АО «Сеть телевизионных станций» управляет не только СТС, флагманским каналом «СТС Медиа», но и входящими в этот холдинг CTC Love и CTC Kids. Таким образом, отчетность этого АО отражает результаты сразу трех вещателей.

Телевидение. Телевизор. СС0

База не дает данных о финансовых результатах самого популярного в стране канала «Россия 1». Доступна лишь информация по всему предприятию ВГТРК, в который входят также другие телеканалы, радиостанции, интернет-ресурсы и другие активы.

Нет в базе отчетности за 2018 год и основной для ТНТ компании — АО «ТНТ-Телесеть», а также юрлица телерадиокомпании «Мир».

Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб. «Первый» три года подряд уступает лидерство «России 1» по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке. Выручка всей ВГТРК в прошлом году не превысила 32,4 млрд руб.

У ВГТРК при выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб., что дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности.

Для сравнения: у «Первого канала» этот разрыв в прошлом году равнялся всего 13,1 млрд руб. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн чистой прибыли.

У «Первого канала» «прочие доходы» составили лишь 7,6 млрд руб., что дало 6,8 млрд чистого убытка. Это самый высокий показатель среди федеральных каналов. По сравнению с 2017 годом чистый убыток «Первого канала» вырос в четыре раза.

Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций». Наибольшее падение выручки по РСБУ зафиксировано на канале «Спас». Его доходы сократились более чем на треть, до 153 млн руб. Чистая прибыль ООО «Акцепт (Телевизионный канал РЕН ТВ)» увеличилась почти в 57 раз, до 746 млн руб.