Первый канал выплатит по суду 3,75 млн рублей за трансляцию концертов сатирика Задорнова

Первая жена Задорнова Велта после смерти сатирика в 2017 году получила исключительные права на концерты «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». За каждую их трансляцию Велта потребовала с телеканала по 1,5 млн рублей — всего 7,5 млн рублей.

Суд согласился, что права Задорновой нарушены, но сократил взысканную сумму.

«С одной стороны, решение положительное, и мой доверитель удовлетворен. С другой стороны, суд размер исковых требований снизил. Вопрос об апелляции еще окончательно не решен», — заявил РБК представитель Велты Задорновой Виктор Осипов.

Михаил Задорнов умер в ноябре 2018 года в возрасте 69 лет после борьбы с онкологическим заболеванием, пишет polit.ru. Права на его творческое наследие были разделены поровну между Велтой Задорновой и второй женой сатирика Еленой Бомбиной.