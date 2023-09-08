Первый раз в первый класс! На заводе «Нортек» поздравили школьников, их родителей и подарили подарки к 1 сентября

2 сентября на аллее Шинников барнаульский завод «Нортек» для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. 1 сентября отмечали с попкорном, на станции виртуальной реальности и с творческими мастер-классами.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний.

Каждый ребенок получил школьный набор «Нортек» — рюкзак со школьными принадлежностями и фирменный зонтик.

Мы поговорили с гостями, часто ли для сотрудников устраиваются подобные мероприятия, и почему из всех возможных вакансий в Барнауле они выбрали работу в «Нортек».

«Лучше, чем поехать в ТРЦ»

На аллее шинников семьи начали появляться к 12.00. Многие пришли с маленькими детьми. И пока новоявленные школьники кружили вокруг огромного медведя, родители с младшими рассматривали фотозоны и большую пожарную машину.

На праздник руководство завода «Нортек» приготовило несколько станций, где дети могли порезвиться, а родители отдохнуть. Например, очереди к аквагриму и пожарной машине начали расти в геометрической прогрессии еще до начала выступления ведущих. На первой станции девочкам и мальчикам сделали яркий грим, на второй — пожарные показали, как управлять техникой, пустили в кабину и помогли настроить рацию, чтобы поговорить через нее с присутствующими гостями.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова.

Несмотря на то, что 2 сентября в Барнауле отмечали День города на площадке около завода «Нортек» собралось много людей. Русланова Инна пришла на праздник с сыном, чтобы ухватить частичку летних каникул перед началом учебного года.

Муж на заводе работает около 10 лет. К сожалению, сегодня не смог прийти с нами. Но сыну нравится, столько разных развлечений — и на самокатах прокатиться можно и угоститься попкорном. Это не первый наш праздник с «Нортек», ребенку очень понравилось и на прошлых мероприятиях — разные конкурсы были. На первое сентября дарят полезные подарки к школе, — рассказала жена сотрудника Нортек.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова.

Рядом с пожарной машиной работала полевая кухня — можно было подкрепиться горячей кашей с мясом, а также палатка с попкорном.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова. Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова.

Для детей обустроили небольшую картинг-зону с самокатами и велосипедами, в стороне работала станция с мастер-классами по изготовлению кукол, поделок и украшений для дома. Школьников, знакомых со счетом, приглашали узнать о финансовой грамотности и научиться распоряжаться карманными финансами.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова.

А еще самые нестеснительные снялись в телевизионной программе. Студию разместили под березами, гость и ведущий сидели на пуфиках.

Завод «Нортек» провел для своих сотрудников и их семей провел праздник, приуроченный ко Дню знаний. Фото: Анна Зайкова.

Директор пожелал родителям терпения

С приветственным словом на празднике выступил технический директор «Нортек» Александр Баяндин. Он поздравил школьников с началом учебного года, а родителей призвал быть терпеливыми.

Баяндин Александр Евгеньевич,

технический директор:

Праздник, как мы и обещали в прошлом году, становится постоянным для наших сотрудников. Это мероприятие посвящено детишкам, которые идут в первый класс, и для тех, кому школа уже не в новинку. Мы хотим отметить начало нового учебного года вместе с работниками и их семьями. И первое, что я хочу пожелать собравшимся — терпения. Так как я прошел предыдущий учебный год с первоклассником, могу сказать, что родителям нужно подготовиться. Оставляйте рабочие вопросы на работе. Какой бы нервной не была ваша деятельность. Помогайте детишкам с грамматикой и математикой, им тоже сложно первое время.

Праздник 1 сентября — часть корпоративной культуры, которую в «Нортек» активно развивают! На заводе регулярно отмечают День химика, Новый год, День детей и прочие профессиональные праздники.

Планы Нортека на 2023 год

У предприятия планы остаются прежними — восстановиться после крупного пожара, который произошел в 2022 году. По словам представителя завода, на данный момент восстановление идет, немного опережая планы.

Александр Евгеньевич Баяндин. Фото: Анна Зайкова.

Александр Баяндин,

технический директор:

Большое спасибо хочется сказать нашим партнерам, которые помогли в поставке резиновых смесей, что позволило выйти нам на прежние объемы. Все еще впереди, нам важно развиваться и увеличивать производство.

По данным на сегодняшний день, пострадавший подготовительный цех восстановлен на 50%. По мощностям резиновых смесей завод вышел на показатели предыдущего года. На предприятии планируют полностью восстановиться к 2025 году.

Учиться, учиться и еще раз учиться!

Школьники радостно встретили День знаний на аллее Шинников. Но перспектива обучения может быть не только у детей — на предприятии сотрудники могут пройти переподготовку по рабочим профессиям. Сотрудников, которые абсолютно не знакомы с химической промышленностью и производством резины, всему научат в отделе обучения «Нортека». Работника здесь познакомят со спецификой труда и помогут обрести специальность, которая обеспечит заработную плату по размерам превышающую среднюю по региону.

В «Нортеке» всегда есть шанс получить повышение. Так случилось с Сергеем Черновым.

Сергей Чернов,

начальник второго отдела:

Последние полгода я работаю непосредственно с военкоматами. Изначально работал в службе охраны, затем стал инженером по пожарной безопасности, а со временем начальником второго отдела. В «Нортеке» есть возможность развиваться и получать повышения. Естественно для тех, кто хочет работать. Все зависит от человека и от того, с какой стороны он себя покажет. На заводе, кроме карьерных возможностей, очень развита социальная политика. Здесь и руководство идет навстречу, и премии, и праздничные мероприятия для сотрудников и их семей. Мои дети не первый раз участвуют в таких «корпоративах», им все нравится. В этом вот году опробовали пожарную машину — залезли в салон, настроили рацию, научились пользоваться пожарным гидрантом. Студентам высших учебных заведений и средне-специальных образовательных организаций, связанных с химической промышленностью, в «Нортеке» тоже рады. Ежегодно на базе завода студенты проходят производственные практики, получают документацию для курсовых и выпускных квалификационных работ.

Факты о заводе «Нортек»: Входит в число четырех крупнейших шинных заводов России. Среди предприятий своего сектора алтайское предприятие является лидером по поставкам шинной продукции. Доля «Нортека» на отечественном рынке составляет 55%. Предприятие активно сотрудничает с высшими и средне-специальными учебными заведениями для привлечения молодых специалистов. «Нортек» выпускает около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает первое место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, а также четвертое место по выпуску грузовых и легкогрузовых шин.

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