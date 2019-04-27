Первый рейс связал Барнаул и Красноярск прямым авиасообщением

27 апреля авиакомпания «КрасАвиа» выполнила первый рейс Красноярск — Барнаул — Красноярск. Самолет будет летать по маршруту еженедельно по вторникам и субботам Ан-24 и Л-410.

Тариф на перевозку установлен в размере 4190 рублей (в одну сторону), без учета сборов. С собой пассажиры смогут бесплатно взять 5 кг ручной клади, 20 кг багажа на Ан-24 и 10 кг багажа на Л-410.

Ребенку в возрасте до 12 лет можно приобрести билет со скидкой 30%, а дети до 2 лет имеют право бесплатного полёта (без предоставления отдельного места).

Маршрут субсидируется из бюджетов Красноярского и Алтайского краев, а также финансируется из федеральной казны.

Ранее altapress.ru сообщал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его красноярский коллега Александр Усс подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Одним из пунктов стало возобновление авиасообщения между Барнаулом и Красноярском.

Авиасообщение между столицами регионов выполнялось до 2017 года. Потом из-за нерентабельности рейсы пришлось закрыть.