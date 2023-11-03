5 ноября
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Экономика

Первый трактор в России заработал на газовом топливе

Впервые на газовом форуме в Санкт-Петербурге представлен газомоторный трактор Ростсельмаш 2375. Главное достоинство агромашины – экономия на стоимости топлива и экологичность. Затраты хозяйства на заправку трактора дизельным топливом из расчета обработки одного гектара выходят на 70% дороже, чем на заправку метаном. В этом году газовое топливо особенно актуально на фоне проявившегося дефицита дизеля.

Сельскохозяйственный трактор для работы на сжиженном природном газе.
Сельскохозяйственный трактор для работы на сжиженном природном газе.
Фото предоставлено ООО "Агротрак".

Агромашина стала первым опытом переоборудования высокомощных сельскохозяйственных тракторов для работы на сжиженном природном газе.

Общая вместимость топливных баков составляет 1100 л (СПГ), 200 л (КПГ), эксплуатационная — 990/200. Данного объема хватает на 10 моточасов непрерывной работы машины в поле.

Конструкторской службе РариТЭК была поставлена амбициозная задача: сохраняя существующую конструкцию, переоборудовать трактор для работы на СПГ.

Начало дальнейшим работам положила разработка 3d модели с газовой топливной системой, включающей газовый двигатель и топливные емкости с природным газом. Для максимальной автономности трактора было принято решение разместить баки сжиженного природного газа в задней части агромашины, а баллоны с КПГ, выполняющие, скорее, роль маневровых, вместо демонтированных дизельных.

В конечном результате, без значительных изменений был получен трактор в газовом исполнении, — рассказал Айрат Гатупов, главный конструктор РариТЭК Инжиниринг.

В октябре Ростсельмаш 2375 СПГ (метан) прошел тест-драйв в Татарстане на двух операциях: дискование и чизелевание. Испытание проходило одновременно на одном поле с дизельными аналогами российского и зарубежного производства. Условия были одинаковыми. Используемая борона рассчитана на мощность трактора до 450 л.с. Газомоторная машина показала производительность на 12% большую, чем эталонный образец на дизельном топливе. На чизелевании в качестве эталона выступал трактор той же мощности, но на гусеничном ходу.

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