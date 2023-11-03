Первый трактор в России заработал на газовом топливе

Агромашина стала первым опытом переоборудования высокомощных сельскохозяйственных тракторов для работы на сжиженном природном газе.
Общая вместимость топливных баков составляет 1100 л (СПГ), 200 л (КПГ), эксплуатационная — 990/200. Данного объема хватает на 10 моточасов непрерывной работы машины в поле.
Конструкторской службе РариТЭК была поставлена амбициозная задача: сохраняя существующую конструкцию, переоборудовать трактор для работы на СПГ.
Начало дальнейшим работам положила разработка 3d модели с газовой топливной системой, включающей газовый двигатель и топливные емкости с природным газом. Для максимальной автономности трактора было принято решение разместить баки сжиженного природного газа в задней части агромашины, а баллоны с КПГ, выполняющие, скорее, роль маневровых, вместо демонтированных дизельных.
В конечном результате, без значительных изменений был получен трактор в газовом исполнении, — рассказал Айрат Гатупов, главный конструктор РариТЭК Инжиниринг.
В октябре Ростсельмаш 2375 СПГ (метан) прошел тест-драйв в Татарстане на двух операциях: дискование и чизелевание. Испытание проходило одновременно на одном поле с дизельными аналогами российского и зарубежного производства. Условия были одинаковыми. Используемая борона рассчитана на мощность трактора до 450 л.с. Газомоторная машина показала производительность на 12% большую, чем эталонный образец на дизельном топливе. На чизелевании в качестве эталона выступал трактор той же мощности, но на гусеничном ходу.