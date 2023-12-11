Первый в крае. Что известно о проекте по производству мяса индейки на Алтае

Инвестиционный проект по строительству первого в Алтайском крае комплекса по производству мяса индейки, о котором говорят в регионе достаточно давно, переходит в практическую плоскость. На текущей неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор компании "Индейка Алтая" Константин Калёнов подписали соответствующее соглашение о реализации данного начинания.

Церемония подписания документа состоялась 6 декабря. Уже озвучены конкретные планы. Как сообщает региональный минсельхоз, ежегодно предприятие, расположенное в Целинном районе, предполагает выпускать около шести тысяч тонн мяса индейки.

Это новое для региона направление в области птицеводства, — подчеркивают в профильном министерстве.

По словам губернатора Виктора Томенко, в крае реализуется 15 мегапроектов в сфере животноводства.

Мы как представители органов власти в рамках своих полномочий поддерживаем предпринимателей, помогаем им решить самые разные вопросы — от получения господдержки до обеспечения проектов инфраструктурой, — сказал региональный руководитель, добавив, что для предприятия "Индейка Алтая", в частности, согласованы льготные условия кредитования.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор компании "Индейка Алтая" Константин Калёнов подписали соглашение о строительстве первого в Алтайском крае комплекса по производству мяса индейки. Источник: телеграм-канал Правительства Алтайского края.

Развитие сельского хозяйства в крае — это, конечно, не только поддержание текущей деятельности, но и реализация новых инвестпроектов, которые становятся крепкими заделами на будущее, — также указал губернатор.

Виктор Томенко акцентировал особое внимание на том, что проектом по производству индейки занялись хорошо известные на территории края аграрии.

Они давно зарекомендовали себя как профессионалы, которые глубоко вникают во все производственные процессы и способны наладить выпуск экологически чистой, качественной продукции — визитной карточки Алтая, — отметил глава региона.

Справка: АО "Индейка Алтая" входит в Группу компаний "Вирт" — одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на Алтае. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до переработки. Продукция реализуется на территории России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Павел Бейфорт, выступающий одним из инициаторов проекта, указал на то, что несмотря на возрастающую популярность мяса индейки, в Сибири нет достаточного количества производителей, которые могли бы закрыть спрос.

И это открывает перед инвесторами вполне понятные перспективы, поскольку основные отечественные мощности по производству мяса индейки расположены в центральной части России. Инициаторы проекта планируют быть востребованными не только внутри региона, но и выйти на рынки других субъектов России и стран зарубежья.

Потенциал у Алтайского края в этом смысле большой еще и с учетом зависимости производства этого вида мяса от зерна, — отметил Павел Бейфорт.

Для успешной реализации проекта есть необходимые составляющие — кормовая база, инвестиционные ресурсы, запрос со стороны потребителей и поддержка со стороны региональных властей. По словам Павла Бейфорта, важную роль для размещения производства сыграло наличие природного газа.

Проект имеет и вполне четкую социальную функцию — на "Индейке Алтая" будет создано около 200 рабочих мест.

В Целинном районе, как и в других муниципалитетах нашего края, развиваем социальную сферу, в том числе приводим в порядок системы здравоохранения, образования, чтобы молодые и активные специалисты оставались у нас в крае, работали на наших предприятиях, связывали свою жизнь с Алтаем, — отметил, в свою очередь, губернатор.

Срок реализации проекта в соответствии с бизнес-планом составляет 33 месяца. В рамках реализации проекта запланировано строительство 30 птичников, инкубатория, убойного цеха, инженерной сети и инфраструктурных объектов, а также покупка необходимого оборудования.

Что касается номенклатуры продукции, то предприятие планирует поставлять на рынок диетическое мясо индейки и полуфабрикаты из него.

Общая расчетная стоимость проекта составляет порядка 3,5 млрд рублей. При этом 80% инвестиций составляют кредитные ресурсы.