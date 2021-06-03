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Экономика

Первый вице-премьер объяснил свои слова о «нахлобучивании» бюджета металлургами

Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил ранее сказанные им слова о том, что российские металлурги «нахлобучили» бюджет РФ на 100 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что, кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программы РЖД, те же бюджетные, потому что они как сообщающиеся сосуды. <…> Налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу. Я готов здесь участвовать, поддерживать», — отметил Белоусов.

Первый замглавы правительства сказал, что сам он является сторонником взвешенных и системных решений.

«Но в мире существует такой инструмент, это элемент системного решения, как введение однократного налога. Это windfall tax — налоги, принесенные ветром», — добавил он.

Что произошло

31 мая в интервью РБК Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании, получившие в 2020 году сверхприбыль за счет повышения цен, должны перечислить ее государству.

Белоусов пояснил, что на фоне пандемии коронавируса российские металлургические компании в прошлом году увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке, пишет polit.ru.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал чиновник.

Он отметил, что теперь компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

Кто представляет Алтайский край в Петербурге

На форуме работает делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко. Власти уже анонсировали подписание в рамках форума крупных инвестиционных соглашений.

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