Первоначальный взнос по ипотеке снизят до 15% для семей с детьми

«Представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.
Обещание проработать этот вопрос глава государства дал 6 марта по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области.
Одна из участниц встречи отметила, что несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, не все могут воспользоваться такой мерой из-за величины первоначального взноса.
«Возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10−15% по государственной поддержке семей по этой программе и, соответственно, зафиксировать это в постановлении правительства», — спросила она у президента.
Путин отметил, что первоначальный взнос и правда тяжеловат для молодых семей с детьми, и пообещал подумать над просьбой.
«Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим», — сказал президент.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки на приобретение первичного жилья.
Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о государственной задаче понижения ставок по ипотеке.