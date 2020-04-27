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Экономика

Первоначальный взнос по ипотеке снизят до 15% для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая проработать снижение до 15% минимального размера первоначального взноса по ипотечному кредиту для семей с детьми.

Брать или давать ипотеку стали более охотно.
Брать или давать ипотеку стали более охотно.
Олег Богданов

«Представить предложения о снижении до 15 процентов минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.

Обещание проработать этот вопрос глава государства дал 6 марта по итогам встречи с представителями общественности Ивановской области.

Одна из участниц встречи отметила, что несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, не все могут воспользоваться такой мерой из-за величины первоначального взноса.

«Возможно ли зафиксировать сумму первоначального взноса в размере 10−15% по государственной поддержке семей по этой программе и, соответственно, зафиксировать это в постановлении правительства», — спросила она у президента.

Владимир Путин и люди.
Владимир Путин и люди.
kremlin.ru

Путин отметил, что первоначальный взнос и правда тяжеловат для молодых семей с детьми, и пообещал подумать над просьбой.

«Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим», — сказал президент.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки на приобретение первичного жилья.

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о государственной задаче понижения ставок по ипотеке.

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