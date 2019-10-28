Песков рассказал, зачем Россия «списала» 20 млрд долларов долга странам Африки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыла возможность для работы своим компаниям в Африке, списав странам этого континента многомиллиардные долги, пишут «Известия».

По словам Пескова, долги долгое время тормозили развитие сотрудничества российских компаний с африканскими странами, поскльку, имея большую задолженность, они не могли участвовать в новых проектах.

Представитель Кремля напомнил, что МВФ и Всемирный банк в 1996 году инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств. В 2006 году долги, которые и так были невозвратными, списали после постановления правительства.

23 октября, выступая на саммите Россия-Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 млрд долларов.