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Экономика

Песков переадресовал вопрос о высоких тратах чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков направил в правительство вопрос о высоких тратах чиновников, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По словам Пескова, Кремль не располагает информацией о деталях поездок и конкретного мероприятия.

«Это в данном случае прерогатива правительства», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно о том, что в 2016—2017 годах Минпромторг РФ потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн рублей, пишет polit.ru.

В Минпромторге заявили, что объем средств на расходы чиновников в командировках согласовывается при формировании федерального бюджета.

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