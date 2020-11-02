Песков прокомментировал «скачки» рубля и динамику цен

Официальный представитель Кремля объяснил, что, как и говорил Владимир Путин, россиянам не следует обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем количестве они получают доход именно в рублях.
А так как страна сокращает зависимость от импорта, то такого рода скачки национальной валюты все меньше и меньше влияют на динамику цен для населения.
Песков согласился, что падение курса на 30% по отношению к доллару выглядит серьезно, но заметил, что проблемы испытывают все мировые валюты.
О Путине и стабильности
Песков отказался отвечать на вопросы, доволен ли Путин правительством и экономическим блоком и прогнозировал ли кто-нибудь такую динамику, пишет Lenta.ru.
«Еще раз повторю, что на макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального», — подчеркнул Песков.
По его мнению, власти делают все необходимое для поддержания макростабильности.
Что произошло
2 ноября в ходе торгов на Московской бирже доллар превысил 80 рублей, а евро выходил за отметку 94 рублей, что для европейской валюты стало максимумом с декабря 2014 года.