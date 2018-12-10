ПФР назвал регионы с самыми низкими и самыми высокими пенсиями

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали регионы, в которых платят самые большие и маленькие пенсии. Так, самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля, пишет «РГ».