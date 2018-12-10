ПФР назвал регионы с самыми низкими и самыми высокими пенсиями

Пенсии в Ненецком автономном округе составляют 22 тысячи 50 рублей, Магаданской области — 21 тысяча 508 рублей, Камчатском крае — 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 21 тысяча 8 рублей.
До этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах.
Самые низкие: в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане — 11 653 рубля, Калмыкии — 12 137 рублей.
В Алтайском крае средний размер пенсии по старости составляет 13.000 рублей.
Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тысяч 144 рубля.
Что влияет на размер пенсии
На размер пенсии влияют многие факторы: продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.
Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.