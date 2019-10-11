«Пипл уже не хавает, а требует уважения»: какие итоги года подвели ритейлеры в Барнауле

Вместе с тем проводимая государством политика маркировки отдельных изделий (меха, обувь, продукты) и лекарств все равно отразится на кошельках потребителей. Поэтому покупатель стал очень избирателен — он ищет скидки, акции и быстрый, но качественный выбор.

Представители продуктового и непродуктового ритейла Алтайского края остаются оптимистами, несмотря на то, что поводов для радости 2019 год подарил им мало. Падение реальных доходов населения сказалось на покупательской способности, ужесточилась конкуренция с федеральными сетями, в торговых центрах растет спрос на качественные развлекательные услуги — таковы главные тенденции потребительского рынка.

Об этом шла речь на экспертном совете для представителей торговли под названием «Как меняются компании под влиянием изменений потребителей», организованный 8 октября ИД «Алтапресс». Ведущие ритейлеры края собрались в Cafe de Lafe.

Большинство экспертов в своих выступлениях высказались, что рынок меняется и достаточно быстро, но эти изменения не обнадеживают. Потребитель в основном совершает экономные покупки и везде ищет свою максимальную выгоду. Цена продукта, конечно, остается для него одним из главных аргументов при совершении покупки. Но не менее важны и другие компоненты, заставляющие покупателя заглянуть в магазин и оставить там пару-тройку тысяч рублей — понятный ассортимент, доступность продукта по соотношению «цена-качество», его инновационность и т. д.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Но главным для потребителя остается экономия времени, считает Татьяна Фролова, руководитель отдела маркетинга компании «Мария-Ра». В этом году крупнейшая торговая сеть Сибири начала большой ребрендинг. Магазины «Мария-Ра» изменяются — становятся ярче, просторнее, обновляется ассортиментная матрица. Запах сваренного кофе и свежей выпечки на входе в магазин — это создание эффекта домашней обстановки, позволяющей покупателю почувствовать себя более комфортно и спокойно. Так можно сохранить предрасположенность покупателя.

Но изменения в «Мария-Ра» на этом не закончились. В торговой сети, по словам Татьяны Фроловой, постоянно анализируют и возможные другие новшества. Вплоть до введения в некоторых супермаркетах касс самообслуживания.

Татьяна Фролова,

начальник отдела маркетинга торговой сети «Мария-Ра»:

В Европе все процессы в ритейле сконцентрированы на хотелках потребителя. Например, некоторые сети вместе с производителями шоколада пригласили покупателей на фабрику, где они могли составить свою рецептуру любимого шоколада с различными добавками. Как итог — на полках появились новые шоколадные линейки. Мы тоже к этому придем. Уже сегодня нужно знать и понимать потребности поколения «миллениалов».

Логистический терминал «Новэкс». Дмитрий Лямзин.

Заместитель директора торговой сети «Новэкс» Ольга Маркова подчеркнула сложность переходного периода. Для Алтайского края с его 44% сельского населения эта проблема очень актуальна. Ритейлерам приходится работать на три группы потребителей — молодежь, среднее поколение и на пожилых людей, проживающих в основном в сельской местности. К каждой нужно найти свой подход, свой рекламный «месседж» и свой продукт. При этом серьезная конкуренция с федеральными сетями не позволяет допускать ошибки.

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц также всерьез озабочен темой конкуренции с федералами. Крупные торговые сети пошли активно в районы. Они выдавливают с рынка местных предпринимателей. Но что еще более опасно — они выдавливают с рынка реализации и местных производителей продуктов.

Круглый стол по ритейлу. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Юрий Фриц,

председатель Алтайского союза предпринимателей ( АСП):

Приход федералов — это губительный путь для Алтайского края. На мой взгляд, назрел вопрос ограничения присутствия крупных федеральных сетей на потребительском рынке. Конечно, этот вопрос невозможно решить на региональном уровне. Но что мы имеем сегодня? Явное сокращение малого бизнеса. Только за первое полугодие 2019 года, по нашим данным, в крае закрылись около 8,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Павильоны на Старом базаре. Анна Зайкова.

Возможно, алтайским производителям продуктов питания удастся попасть в такие торговые форматы, как ярмарки. В декабре этого года в Барнауле откроется «Старый базар». По мнению Анны Поломошновой, директора компании «ТЦ БЦ», управление коммерческой недвижимостью, концепция знаменитого торгового центра акцентирована на семье, для которой поход на рынок — это событие выходного дня. Поэтому для покупателей представят торговый центр с максимальными изменениями. Например, фудкорт, где будут собраны восемь компаний, которых еще нет в Барнауле.

Анна Поломошнова,

директор консалтинговой компании «ТЦ БЦ»:

Потребители сегодня хотят получать быстрое и готовое решение. К каждому нужен индивидуальный подход. При этом поход в магазин должен сопровождаться положительными эмоциями. И наша задача — создать такое эмоциональное ощущение.

В общем, как выразился один из экспертов: «Пипл уже не хавает, а требует уважения к себе» И даже если покупатель идет в дисконт-центр, он должен почувствовать себя в нем как заядлый клиент элитарного молла, расположенного где-нибудь в центре Москвы.

Подробнее об экспертном совете можно будет прочитать в ноябрьском выпуске журнала «Свободный курс», посвященном итогам года в отраслях.

Справка о партнере

Официальным партнером мероприятия выступил Алтайский фонд микрозаймов, который выдает займы малому и микробизнесу Алтайского края на льготных условиях. Это некоммерческая организация, созданная 10 лет назад. Сегодня АФМ занимает 97% на рынке микрофинасовых организаций края, финансирующих бизнес.

По итогам 9 месяцев 2019 года, АФМ выдал 217 микрозаймов на сумму 383,6 млн рублей. Рост портфеля к началу года составил 38,4 млн рублей. Займы предприятиям торговли составили 21% от общего числа, больше займов выдается только сельхозпроизводителям — 36%.

Размер процентных ставок составляет от 5 до 7,75% годовых, максимальный срок предоставления микрозайма — 36 месяцев, максимальный размер займа — 5 млн рублей. В АФМ сообщают, что в ближайшее время условия для предпринимателей станут еще более лояльными: снизится процентная ставка и появятся новые кредитные продукты.

Рассчитать параметры своего займа можно здесь.

Потребительский рынок Алтайского края в цифрах

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре в I полугодии на потребительском рынке произошли следующие изменения: