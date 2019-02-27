Питон, удав и головы кудрявых пеликанов: какие грузы и «санкционку» задержала Алтайская таможня

Алтайская таможня за 2018 год обнаружила более 8 тысяч тонн запрещенных товаров, которые хотели ввезти на территорию края, сообщает сайт ведомства . Из них большую часть вернули в Казахстан, а часть — уничтожили.

За 2018 год таможенники проверили более 7 тысяч транспортных средств и выявили 641 факт ввоза запрещенных товаров на 8,3 тысячи тонн.

Обратно в Казахстан возвратили 7,5 тысяч тонн товаров. Основная их часть — это овощи и фрукты, а также товары народного потребления. Часто страной происхождения товаров указывался Казахстан, однако не всегда эти сведения подтверждались.

Таможенники изъяли и уничтожили 794 килограмма санкционных товаров: грецких орехов, яблок, груш, говяжьих языков и куриных окорочков.

Всего в 2018 году по материалам таможни возбудили 78 уголовных дел. По этому показателю Алтайская таможня — лидер в Сибири.

Дела возбуждались по таким преступлениям, как контрабанда сильнодействующих веществ, стратегически важных ресурсов (лесоматериалов), ядовитых веществ (ртути), пушнины (шкур соболя), стратегически важных ресурсов (дизтоплива, икры), противогазов, наркотиков, пумы, леопарда, удава, питона, голов пеликанов кудрявых. Также таможенники выявили незаконные валютные операции и схемы вывоза капитала за рубеж на сумму около 2 млрд рублей.

Число дел об административных правонарушениях в 2018 году превысило такой же показатель 2017 года на 70%. Это связано с установлением новых видов административной ответственности.