Пивной бренд «коронавирус» застолбили на Алтае

Предприниматели в период пандемии регистрируют в качестве новых товарных знаков слова, связанные со вспышкой COVID-19. Не остался в стороне и Алтай, где слово «коронавирус» в перспективе может стать брендом для пива.

Как сообщает «Собеседник», еще 28 марта была подана заявка на товарный знак «Самоизоляция» на пиво и водку. Также для аналогичных товаров обществом с ограниченной ответственностью «Патентный Советникъ» была подана заявка для пива и водки на название «Карантин».

Также сообщается, что один из собственников «Майминского пивоваренного завода на Алтае» — Алексей Лашко — подал заявку на слово «коронавирус».

Любопытно, что при регистрации товарного знака «Коронавирус COVID — 19 Сoronavirus COVID — 19» быстрее всех сработала столичная похоронная фирма «Первый городской ритуал».

Это название, как оказалось, организации потребовалось ещё в конце февраля для «услуг ритуальных, а именно сопровождающих кремацию».