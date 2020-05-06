Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 12°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Пивной бренд «коронавирус» застолбили на Алтае

Предприниматели в период пандемии регистрируют в качестве новых товарных знаков слова, связанные со вспышкой COVID-19. Не остался в стороне и Алтай, где слово «коронавирус» в перспективе может стать брендом для пива.

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы.
СС0.

Как сообщает «Собеседник», еще 28 марта была подана заявка на товарный знак «Самоизоляция» на пиво и водку. Также для аналогичных товаров обществом с ограниченной ответственностью «Патентный Советникъ» была подана заявка для пива и водки на название «Карантин».

Также сообщается, что один из собственников «Майминского пивоваренного завода на Алтае» — Алексей Лашко — подал заявку на слово «коронавирус».

Любопытно, что при регистрации товарного знака «Коронавирус COVID — 19 Сoronavirus COVID — 19» быстрее всех сработала столичная похоронная фирма «Первый городской ритуал».

Это название, как оказалось, организации потребовалось ещё в конце февраля для «услуг ритуальных, а именно сопровождающих кремацию».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость