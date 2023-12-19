Пиво-безалкогольный Комбинат «Шульгинский». Производство, награды, итоги 2023 года

В этом году Пиво-безалкогольный комбинат «Шульгинский» нарастил свои производственные мощности за счет модернизации оборудования, и запустил новую линейку — Вода «Свежесть Алтая» для детей возрастных категорий от рождения (0+) и от 3-х лет (3+). Дополнительно открыто производство лимонадов в стеклянной бутылке. Исполнительный директор Елена Белякова рассказала об итогах года и планах на перспективу.

Детская вода «Свежесть Алтая» — для ребятишек, девчонок и мальчишек!

Идея производства детской воды двух категорий (0+ и 3+) появилась у команды комбината «Шульгинский» после проведения исследования рынка.

Аналитика показала, что в нашем регионе не так много качественной детской продукции, предназначенной для детского питания. Это связано с более жесткими требованиями, предъявляемыми к такому продукту. Мы можем с уверенностью заявить о безопасности такой технологии у нас на комбинате, — рассказывает Елена Белякова.

Церемония награждения «Лучший алтайский товар 2023 года». Фото: Дмитрий Лямзин.

Для такого производства используют воду из артезианской скважины, которая расположена на территории предприятия , недалеко от легендарной горы Бабырган. Вода проходит два вида фильтрации, обрабатывается путем озонирования и подается на отдельную линию розлива. На комбинате ведется круглосуточный контроль за качеством таких напитков.

Эту воду разливают в пластиковые бутылки с удобным носиком, плюс отличное качество — это пришлось по вкусу всей маленькой аудитории.

Вкус и дизайн

Вода из предгорий Алтая даёт отличный вкус не только детской продукции, но и лимонадам, квасу, минеральной воде. В этом году на комбинате запустили выпуск лимонадов по ГОСТу — решили возродить традиции производства.

Вода сбалансирована по своему составу и не требует дополнительной обработки. Это позволяет нам производить на ее основе любой продукт, не теряя полезных и вкусовых свойств. Аттестованная лаборатория ведет контроль на всех стадиях производства: от входного контроля сырья до выхода готовой продукции, — объясняет Елена Белякова.

Основной акцент сделан на упаковке воды под брендом «Свежесть Алтая». Разработан простой и незамысловатый дизайн бутылки с гранями, напоминающий «кристалл» и выразительный стиль этикетки с оттенками неба, воды и гор.

При разработке упаковки мы старались передать дух места, показать происхождение напитка, произведенного на Алтае. Хотелось, чтобы покупателям было не только вкусно и полезно, но еще и эстетически приятно держать эту бутылочку с водой в руках, — говорит Елена Белякова.

Продукция Пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский». Фото предоставлено ПБК «Шульгинский». Продукция Пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский». Фото предоставлено ПБК «Шульгинский». Продукция Пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский». Фото предоставлено ПБК «Шульгинский». Продукция Пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский». Фото предоставлено ПБК «Шульгинский». Продукция Пиво-безалкогольного комбината «Шульгинский». Фото предоставлено ПБК «Шульгинский».

Итоги 2023 г. Перспективы Этот год для комбината «Шульгинский» стал урожайным и на награды. Безалкогольное пиво получило третье место во Всероссийском конкурсе «Росглавпиво». Комбинат занял призовые места в конкурсах «Лучший алтайский товар», стал «Золотым брендом Алтая» а также лауреатом и дипломантом в конкурсе «100 лучших товаров России». В 2024 году на предприятии планируют запустить новый цех по производству воды, что позволит создать дополнительные рабочие места, нарастить темпы производства и расширить ассортимент товара. Комбинат и в дальнейшем намерен побеждать и заявлять себя, как производителя качественной продукции.

Церемония награждения «Лучший алтайский товар 2023 года». Фото: Дмитрий Лямзин.

Алтайский край, Советский район, с. Шульгин Лог, ул. Западная, 2

E-mail: Info@shulginsky.ru

Телефон для cправок: +7 (38598) 264-65

shulginsky.ru