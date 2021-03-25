Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика
42

«ПК Сибиряк» на Алтае внедрит принципы бережливого производства в рамках нацпроекта

Крупная компания в лице ООО «ПК Сибиряк» начинает реализацию национального проекта «Повышение производительности труда» при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК).

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

24 февраля на предприятии было проведено стартовое совещание проекта, на котором представитель центра компетенций Александр Байков разъяснил представителям компании направления оптимизации и этапы проекта.

Также он рассказал об опыте реализации национального проекта на других предприятиях.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

В свою очередь, директор ООО «Производственная компания Сибиряк» Евгений Никифоров акцентировал внимание на важности проекта и пожелал рабочей группе успехов в достижении амбициозных целей.

«За время проекта совместно с экспертами ФЦК будем строить производственную систему, используя принципы и инструменты бережливого производства. Уже сейчас проходит обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Цель компании — увеличение производительности труда и увеличение выработки готовой продукции. В ближайшее время оптимизация коснется цеха производства гречневой крупы», — подчеркнул Евгений Никифоров.

ООО «ПК Сибиряк» было организовано в конце 2016 года. Три года назад был построен новый завод в селе Большепанюшево по производству гречневой крупы. Затем был введен в эксплуатацию фасовочный цех, который к концу 2021 года компания планирует расширить, организовать новые рабочие места, а также увеличить производительность компании в целом.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость