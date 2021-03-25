«ПК Сибиряк» на Алтае внедрит принципы бережливого производства в рамках нацпроекта

24 февраля на предприятии было проведено стартовое совещание проекта, на котором представитель центра компетенций Александр Байков разъяснил представителям компании направления оптимизации и этапы проекта.

Также он рассказал об опыте реализации национального проекта на других предприятиях.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

В свою очередь, директор ООО «Производственная компания Сибиряк» Евгений Никифоров акцентировал внимание на важности проекта и пожелал рабочей группе успехов в достижении амбициозных целей.

«За время проекта совместно с экспертами ФЦК будем строить производственную систему, используя принципы и инструменты бережливого производства. Уже сейчас проходит обучение сотрудников инструментам бережливого производства. Цель компании — увеличение производительности труда и увеличение выработки готовой продукции. В ближайшее время оптимизация коснется цеха производства гречневой крупы», — подчеркнул Евгений Никифоров.

ООО «ПК Сибиряк» было организовано в конце 2016 года. Три года назад был построен новый завод в селе Большепанюшево по производству гречневой крупы. Затем был введен в эксплуатацию фасовочный цех, который к концу 2021 года компания планирует расширить, организовать новые рабочие места, а также увеличить производительность компании в целом.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru