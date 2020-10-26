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Экономика

«План спасения»: глава «Сбера» спрогнозировал курс рубля

Глава «Сбера» Герман Греф ожидает укрепления рубля к концу года — с таким прогнозом он выступил в фильме «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия», пишут «Вести».

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

По мнению главы «Сбера», курс сильно недооценен.

«Если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с COVID станет более-менее стабильной и понятной, то рубль до конца года укрепится», — сказал Греф.

Также он поддержал продление ипотечной госпрограммы до середины следующего года, но выступил против дальнейшего снижения ставок по льготной ипотеке.

Прививки

Также Греф сообщил, что сделал прививку от коронавируса, поскольку не хотел выпадать из графика встреч на несколько недель.

Привиться решил и глава Минфина Антон Силуанов, пишет bfm.ru. Он также рассказал об этом в эфире канала «Россия». Министр отметил, что перед этим «долго думал, взвешивал все «за» и «против».

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